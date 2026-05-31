Ley de lobby: las tres normas de EE.UU. que inspiraron el proyecto argentino y las dudas sobre su control

El Gobierno argentino presentó un proyecto de ley de lobby basado en tres leyes estadounidenses, pero la falta de definición sobre la autoridad de aplicación genera incertidumbre sobre su capacidad de control, especialmente en lo relativo a intereses extranjeros.

El Gobierno argentino presentó un proyecto de ley de lobby que se inspira en tres normas estadounidenses: la Lobbying Disclosure Act de 1995, la Honest Leadership and Open Government Act de 2007 y la Foreign Agents Registration Act de 1938.

Sin embargo, persisten dudas sobre la autoridad de aplicación y la capacidad de control. La iniciativa, impulsada por la Secretaría Legal y Técnica y el Ministerio del Interior, excluyó al Ministerio de Justicia, lo que genera interrogantes sobre su implementación. El proyecto combina elementos de las leyes de EE. UU.

Por un lado, crea registros de gestores de intereses, reportes trimestrales y publicidad de contactos, similar a la LDA. Por otro, incorpora una regulación específica para gestores de intereses extranjeros, con sanciones agravadas en áreas sensibles como defensa, seguridad interior, inteligencia, relaciones exteriores, contratación pública, infraestructura crítica o recursos naturales, acercándose a la lógica de FARA.

La autoridad de aplicación no está definida; el texto solo indica que el Poder Ejecutivo designará el organismo correspondiente, mientras que para el Legislativo serán las secretarías administrativas de cada cámara. La incertidumbre radica en que la autoridad de aplicación tendrá facultades para verificar información, exigir subsanaciones, fiscalizar, instruir sanciones y remitir antecedentes penales.

Sin embargo, no se especifica qué organismo contará con el músculo técnico, autonomía y acceso a información sensible necesario para monitorear eficazmente las actividades de lobby, especialmente las vinculadas a intereses extranjeros. La ausencia del Ministerio de Justicia en la redacción del proyecto y la interna entre sectores del oficialismo complican aún más el panorama.

En Estados Unidos, el control de agentes extranjeros recae en el Departamento de Justicia, mientras que en Argentina quedaría en manos de una autoridad administrativa aún por definir, lo que plantea dudas sobre su capacidad real de investigación y coordinación con áreas de seguridad, inteligencia y justicia





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ley De Lobby Estados Unidos Autoridad De Aplicación Intereses Extranjeros FARA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Diputados empieza a discutir el Súper RIGI y la Ley de lobbyEl oficialismo convocó a plenarios de comisiones para arrancar el debate de ambos proyectos este miércoles.Los textos fueron enviados por el Ejecutivo e ingresaron este martes al Congreso.

Read more »

El gobierno de Argentina envía un proyecto de reforma a la Ley General de SociedadesEl proyecto busca modernizar la legislación y facilitar la creación de empresas en Argentina.

Read more »

Luis Caputo quiere modificar la Ley de Inocencia Fiscal porque nadie saca los dólares del colchónLos equipos técnicos del Poder Ejecutivo se encuentran ultimando los detalles de una nueva ley modificatoria a la que impulsó en su oportunidad.

Read more »

Por una curiosa ley, varios consorcios no permiten el uso de piletas en edificios y countriesLos administradores de edificios y countries están prohibiendo el uso de la pileta durante toda la temporada de verano por temor a una ley bonaerense

Read more »