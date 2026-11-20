La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada agiliza los desalojos y podría sumar oferta de alquileres, aunque no bajaría los precios de inmediato, según especialistas.

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada introduce cambios en las reglas que rigen los alquileres en Argentina, en particular cuando un inquilino deja de pagar o cuando vence el contrato y no entrega el inmueble. El objetivo central de la norma en esta materia es acelerar los procedimientos judiciales y habilitar la posibilidad de solicitar la restitución anticipada de la propiedad. La iniciativa fue modificada por la Cámara de Diputados antes de avanzar en el proceso legislativo.

Según el análisis de Nicolás Belgrano, asesor en inversiones de real estate y abogado especializado en M&A y mercados de capitales, el mayor obstáculo para alquilar no siempre pasa por el monto mensual. El riesgo judicial suele aparecer en todo lo que rodea al contrato, como garantías exigentes, depósitos altos, filtros de ingreso estrictos y la baja cantidad de propiedades que llegan al mercado.

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Cómo funciona el procedimiento para recuperar la propiedad

La ley apunta a que el propietario pueda recuperar su inmueble con mayor rapidez cuando el inquilino incumple. Durante el plazo previsto, el inquilino tiene tiempo para cancelar lo adeudado. Si no lo hace, en determinados casos el propietario puede pedir la restitución anticipada del inmueble.

Nicolás Parreira, economista y director del Grupo Sigma, explicó que un propietario que evalúa alquilar no solo calcula cuánto va a cobrar. También considera qué ocurre si el inquilino deja de pagar, y esa incertidumbre tiene un costo económico. Ese costo se traduce en mayores exigencias de garantías, seguros de caución y requisitos de ingresos.

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Parreira sostuvo que, si recuperar una propiedad se vuelve más previsible, parte de ese costo asociado al riesgo podría reducirse. Según su visión, la reducción no llegaría necesariamente mediante una baja inmediata del alquiler, sino a través de mejores condiciones contractuales, mayor oferta y más posibilidades de acceso.

Qué esperan los especialistas sobre los precios y la oferta

Belgrano señaló que no espera bajas de precios a partir de esta norma por sí sola. Sostuvo que sí anticipa más oferta y más competencia, y que esos factores son los que con el tiempo ordenan los valores de los alquileres.

En cuanto a los requisitos de ingreso, Belgrano indicó que la garantía propietaria y la caución exigente funcionan, en el fondo, como un seguro contra un juicio largo y costoso. Si el desalojo es más ágil, el propietario tendría menos motivos para exigir ese nivel de garantías, por lo que podría darse una flexibilización gradual de los requisitos de ingreso.

Belgrano anticipó que podrían ganar terreno las garantías alternativas, los recibos de sueldo y los depósitos razonables. Advirtió, sin embargo, que ese proceso depende de dos condiciones: que los juzgados apliquen efectivamente los plazos previstos y que el mercado observe casos concretos que demuestren el funcionamiento del sistema. Según su planteo, al principio el propietario seguiría siendo conservador.

Impacto para inversores e inquilinos

Para los inversores, la mejora en el riesgo jurídico es importante, pero no alcanza por sí sola para reactivar la inversión en renta. Parreira explicó que el inversor evalúa la ecuación completa, que incluye renta, riesgo, liquidez y financiamiento.

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Parreira remarcó que el crédito hipotecario sigue siendo marginal en relación al valor del inmueble y que el costo de construcción en dólares es alto. Belgrano coincidió en que la seguridad jurídica es una condición necesaria, pero no suficiente. Según explicó, el inversor profesional que construye para alquilar podría aparecer si a la seguridad jurídica se suman crédito, estabilidad macroeconómica y reglas que se mantengan en el tiempo, algo que en Argentina prácticamente no existe hoy.

Belgrano precisó que las normas procesales, en general, se aplican a los juicios en curso aunque el contrato sea anterior. Sin embargo, advirtió que un contrato antiguo que no prevé la caución juratoria, en casos de falta de pago o vencimiento, podría no permitir aprovechar esa herramienta. Por eso recomendó a los propietarios revisar sus contratos y definir de común acuerdo las cláusulas relevantes.

Desde el lado del inquilino, Belgrano recomendó leer con atención esas cláusulas antes de firmar, porque ahora tienen consecuencias concretas. Para ambas partes, indicó que conviene documentar bien los pagos y fijar domicilios electrónicos para que las notificaciones sean válidas, además de conocer el procedimiento de desocupación.

Límites de la norma en las provincias

Parreira advirtió que las modificaciones al procedimiento nacional no implican necesariamente que los tiempos judiciales se reduzcan de manera uniforme en todo el país. Según explicó, las provincias cuentan con sus propias normas procesales, por lo que la aplicación de la ley podría variar según la jurisdicción.