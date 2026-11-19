El Senado aprueba la nueva ley de emergencia en discapacidad. Las pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo son compatibles con empleo registrado.

El Senado de la Nación aprobó hoy el proyecto de ley impulsado por el oficialismo para renovar el marco legal de la emergencia en discapacidad. Esta normativa responde a la presión sostenida de opositores y aliados que exigían cumplir las prestaciones establecidas en la legislación vigente. La nueva regulación establece las condiciones precisas para acceder a las pensiones no contributivas por discapacidad e invalidez laboral. El beneficio equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio y permite cobrarlo incluso si el titular accede a un trabajo registrado.

Contexto Político y Origen Legislativo

La iniciativa surgió de la necesidad política de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. El objetivo inicial era evitar que la oposición peronista o kirchnerista prorrogara la emergencia sin cambios estructurales. Casi desde el inicio de la gestión libertaria, el presidente Javier Milei resistió el cumplimiento de esta norma entre vetos y disputas parlamentarias. El Gobierno perdió esa pulseada legislativa y decidió consensuar este nuevo texto para evitar un triunfo opositor.

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El oficialismo en Diputados coordinó el proyecto con el PRO, la UCR y aliados provinciales. Estos sectores presionaron al Ejecutivo por el pago de la deuda con prestadores del área. Buscaban una solución política al reclamo de miles de familias que dependían de estos subsidios. Así se arribó al texto que el Senado convirtió hoy en ley, manteniendo casi todos los puntos de la norma actual.

Mecanismo de Compatibilidad con el Empleo

El cambio más significativo es el abandono del concepto de emergencia para pasar a un sistema permanente. Esto otorga mayor previsibilidad a los beneficiarios y sostenibilidad financiera a las prestaciones. El valor de las pensiones no contributivas se mantiene equivalente al 70% de la jubilación mínima. La actualización mensual continuará según las disposiciones del Sistema Integrado Previsional Argentino regulado por la Ley 24.241.

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Esta prestación no contempla un aumento específico ni modifica la fórmula de cálculo vigente. El valor sigue vinculado a la evolución del haber jubilatorio mínimo. A valores actuales, esa suma equivale a $797.600. El proyecto permite que las pensiones sean compatibles con otros programas como la Asignación Universal por Hijo. Además, garantiza la cobertura de salud para pensiones por invalidez y discapacidad sin distinción.

Los titulares podrán trabajar en relación de dependencia o inscribirse en regímenes tributarios general o simplificado. Esta posibilidad se mantiene siempre que sus ingresos no alcancen ni superen los dos salarios mínimos. Si las remuneraciones llegan a ese límite o lo superan, la prestación queda suspendida automáticamente. Cuando finalice la relación laboral, el titular podrá solicitar la rehabilitación de la pensión.

Blindaje Legal y Control de Beneficiarios

El proyecto quedó prácticamente blindado frente a posibles modificaciones en el Senado. Esta firmeza se debió a la casi unanimidad con la que se aprobó en Diputados. Esa mayoría obligaría al Senado a reunir más de 60 votos para modificar el texto, una tarea políticamente riesgosa. Incluso el Ministerio de Economía rechazó pedidos de retoques técnicos previos a la votación final.

La verificación del cumplimiento de requisitos estará a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Esta dependencia del Ministerio de Salud cruzará información con bases de datos de ANSES, ARCA y el Registro Nacional de las Personas. Si surge que una persona no cumple los requisitos, la Secretaría deberá notificarla. Establecerá un plazo para que el beneficiario regularice su situación administrativa ante las observaciones detectadas.

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Presión Social y Validación Moral

Entre el tratamiento en Diputados y el del Senado, se produjo la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione. El pontífice hizo hincapié en que el progreso de una nación se mide por la acogida a personas con discapacidad. Muchos senadores remarcaron esta postura durante el debate público. La intervención moral del Vaticano metió presión al oficialismo para avanzar sin demoras adicionales.

La nueva ley mantiene la posibilidad de compatibilizar el cobro con un empleo formal. Los beneficiarios pueden trabajar si sus ingresos no superan los dos salarios mínimos. Este mecanismo busca fomentar la inclusión laboral sin penalizar la necesidad económica. La suspensión automática ocurre solo si se excede el límite remunerativo establecido. La rehabilitación del beneficio es automática al cesar esa situación laboral de alto ingreso.

La norma también regula la actualización de precios y aranceles para prestaciones básicas. Esto incluye rehabilitación, transporte y acompañantes auxiliares de vida. El listado oficial fijará estos valores para asegurar la atención adecuada. La combinación de estabilidad financiera y control de gastos representa el nuevo modelo. La implementación inmediata busca resolver la incertidumbre de miles de familias argentinas.