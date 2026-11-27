La nueva ley argentina prohíbe patrocinios deportivos de apuestas, impactando en acuerdos millonarios de Boca Juniors, River Plate y la AFA con plataformas de juego.

La sanción de la ley de prevención de la ludopatía ha alterado radicalmente el modelo financiero del fútbol argentino, prohibiendo explícitamente el patrocinio deportivo de las plataformas de juego online. Esta normativa, que busca proteger a los ciudadanos de los riesgos del juego patológico, afecta directamente a grandes instituciones como Boca Juniors y River Plate, que tienen a estas empresas como auspiciantes principales en sus camisetas.

Aprobación legislativa y contexto parlamentario

El proyecto de ley contó con un respaldo significativo durante su trayectoria legislativa, obteniendo 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones en la cámara baja. Recién este jueves, apenas cuatro días después de que el proyecto hubiera perdido estado parlamentario, fue respaldado por unanimidad en el senado para su promulgación oficial. Se espera que los senadores de La Libertad Avanza voten afirmativamente, garantizando la entrada en vigor de la norma que busca frenar la expansión de este sector.

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Prohibición de patrocinio e imagen deportiva

La norma establece un marco estricto que prohíbe el patrocinio de los equipos y deportistas por parte de las plataformas de apuestas en línea. Asimismo, se prohíbe la colocación de cartelería fija o digital en los campos de juego y estadios. La ley también exige la identificación de las plataformas para delimitar su publicidad en estadios, academias deportivas, centros recreativos, espacios públicos y centros de entrenamiento. Además, directivos, representantes o accionistas de empresas vinculadas no podrán integrar organismos de control deportivo.

Contratos millonarios de los clubes principales

Los cinco grandes clubes, incluidos Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Independiente y San Lorenzo, poseen acuerdos comerciales vigentes con estas plataformas. Boca Juniors firmó en junio de 2023 un vínculo con una plataforma que se extiende hasta diciembre de 2028, generando 7,5 millones de dólares por temporada. Por su parte, River Plate recibe 6 millones de dólares anuales, con contrato hasta abril de 2028. Racing obtiene 2 millones, Independiente 1,2 millones y San Lorenzo 800.000 dólares.

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Impacto económico y revisión presupuestaria

El impacto financiero varía según la estructura de ingresos de cada institución. Aunque los cinco grandes percibirían conjuntamente unos 17,5 millones de dólares anuales, cuentan con diversificación mediante cuotas sociales y derechos de televisión. En contraste, para clubes con presupuestos más modestos, la pérdida del principal auspiciante representa un porcentaje considerable de sus recursos genuinos. Esto obliga a revisar las previsiones presupuestarias y genera incertidumbre sobre si otras empresas invertirán cifras similares en el futuro.

Implicaciones para la AFA y competiciones oficiales

La Asociación del Fútbol Argentino no permanece ajena a este cambio paradigmático, ya que tiene como sponsors oficiales de los seleccionados a dos plataformas de apuestas que operan en el país. Una de estas firmas oficia como presentadora y otra como auspiciante de la Copa Argentina. La Liga Profesional de Fútbol, organizadora del Torneo Clausura, también mantiene este vínculo. La celeridad con que se completen los procedimientos para repensar el patrocinio deportivo determinará la nueva realidad del balompié nacional.