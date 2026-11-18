La Legislatura bonaerense aprobó la Ley 15.657 que define prioridades en cruces de calles, estableciendo que la vía pavimentada tiene preferencia sobre la de tierra.

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 15.657, una normativa clave que modifica el Código de Tránsito provincial para aclarar las reglas de prioridad en intersecciones. Esta nueva legislación incorpora el Título IX Ter y el artículo 28 quater a la Ley 13.927, estableciendo de manera taxativa las obligaciones de ceder el paso en bocacalles y encrucijadas.

Vía pavimentada tiene prioridad sobre tierra

El punto central de la Ley 15.657 es la resolución de una duda recurrente sobre quién debe ceder el paso cuando confluyen una calle de tierra con una pavimentada. De acuerdo con el texto oficial, el inciso g) del nuevo artículo estipula una excepción categórica a la regla general: el conductor que circula por la calzada pavimentada tiene prioridad absoluta sobre el vehículo que proviene de una arteria no pavimentada.

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Esta disposición busca zanjaring ambiguades históricas en la circulación urbana y suburbana. Antes de esta ley, muchos conductores desconocían si la regla de la derecha aplicaba estrictamente en estos cruces mixtos, generando conflictos y riesgos de accidentes en municipios bonaerenses con infraestructura vial heterogénea.

Excepciones a la regla general de la derecha

Aunque la normativa confirma que, en ausencia de excepciones, se mantiene la prioridad histórica para el vehículo que se aproxima por el lado derecho, la Ley 15.657 enumera supuestos específicos donde esta regla queda anulada. Estos casos incluyen la presencia de cartelería específica que indique lo contrario o la circulación de vehículos ferroviarios.

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Asimismo, la ley establece que se debe ceder el paso y detener la marcha antes de ingresar a autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras o avenidas. Otro caso crítico es la incorporación a una rotonda, donde también aplica la obligación de ceder la vía a quienes ya circulan dentro de la misma, garantizando un flujo de tránsito más seguro y predecible.

Procedimientos ante congestión y maniobras complejas

La legislación también aborda situaciones de congestión vehicular y maniobras específicas que alteran la dinámica normal de las intersecciones. Si el conductor que tenía la prioridad detiene completamente su marcha antes de ingresar a la encrucijada y otro vehículo llega en movimiento, se generan condiciones de paso alternativo. Este escenario obliga a los conductores a coordinar el avance de a uno por vez para evitar bloqueos.

Del mismo modo, cuando se producen filas de vehículos con circulación lenta que obligan a un paso alternativo, la Ley 15.657 regula estas interacciones para reducir la tensión y los incidentes viales. Estas precisiones técnicas son fundamentales para la aplicación correcta de la norma por parte de las fuerzas de seguridad y los jueces de faltas.

Impacto en la conducción diaria y seguridad vial

La entrada en vigor de la Ley 15.657 representa un cambio significativo en la cultura de conducción en la Provincia de Buenos Aires. Al clarificar las responsabilidades en cruces mixtos y situaciones de prioridad compleja, se espera reducir la cantidad de accidentes menores y conflictos entre conductores. Esta normativa se alinea con los esfuerzos actuales del Gobierno provincial por modernizar el Código de Tránsito y mejorar la seguridad vial para todos los usuarios de la vía pública.