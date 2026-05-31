Lexus lanza el RZ 500e y renueva el IS 300h para afianzar su presencia en el segmento premium eléctrico

Lexus presenta el sedán eléctrico RZ 500e, con tracción integral, batería de 74,7 kWh y equipamiento de lujo, y actualiza el híbrido IS 300h, reforzando su estrategia de expansión en el mercado premium electrificado.

Lexus lanzó oficialmente el RZ 500e, su primer sedán completamente eléctrico, y anunció una actualización del IS 300h, reforzando su estrategia de expansión dentro del segmento premium electrificado.

El nuevo RZ 500e está construido sobre una arquitectura dedicada exclusivamente a la propulsión eléctrica, lo que permite una distribución óptima del torque gracias a sus dos motores eléctricos, uno situado en cada eje. Esta configuración de tracción integral adapta automáticamente la entrega de potencia entre ruedas delanteras y traseras según las condiciones de la carretera, garantizando un agarre constante y una respuesta dinámica en todo momento.

La batería de ion‑litio, con una capacidad de 74,69 kWh, está integrada bajo el piso del habitáculo, una solución que no solo libera espacio interior sino que también contribuye a bajar el centro de gravedad del vehículo, mejorando la maniobrabilidad y la rigidez estructural. Lexus anunció que el RZ 500e incluirá dos cargadores de serie: un cargador de pared de 7 kW para uso doméstico, con toda la instalación incluida, y un cargador de emergencia de 2 kW para situaciones de movilidad limitada.

El precio de venta sugerido para el mercado internacional se sitúa en 106.100 dólares estadounidenses, y el modelo llega a los concesionarios importado directamente desde Japón. En cuanto a equipamiento, el RZ 500e ofrece una cabina de alta tecnología con conectividad inalámbrica compatible con Apple CarPlay y Android Auto, un sistema de sonido premium Mark Levinson, climatizador bizona, techo panorámico y llantas de aleación de 20 pulgadas.

En materia de seguridad, incorpora el paquete Lexus Safety System + que agrupa asistencias como control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, detección de peatones y sistema de precolisión, entre otras. Además, el modelo está disponible en dos variantes de acabado: la versión estándar, orientada al confort y la sofisticación, y la versión F Sport, que añade una suspensión deportiva, pedalera de aluminio, levas al volante y asientos con mayor sujeción lateral, atendiendo a los conductores que buscan una experiencia más dinámica sin perder el nivel de lujo característico de la marca.

Paralelamente, el IS 300h recibió una actualización que mantiene su arquitectura híbrida autorrecargable, combinando un motor de gasolina de 2,5 litros con un motor eléctrico para ofrecer una potencia combinada de 223 CV y una transmisión automática e‑CVT. Esta versión conserva el enfoque tradicional de Lexus en confort y refinamiento, mientras que la nueva edición F Sport del IS sigue la línea de su hermano mayor, con detalles de diseño diferenciados, suspensión ajustada, pedalera deportiva y asientos más envolventes.

Ambas versiones del IS continúan incorporando el sistema de audio Mark Levinson y el conjunto de asistencias avanzadas al conductor presentes en el RZ 500e, reforzando la coherencia de la oferta tecnológica de Lexus dentro del segmento premium. Con estas novedades, Lexus busca consolidar su posición en el mercado de vehículos eléctricos e híbridos de alta gama, ofreciendo a los clientes una gama más amplia de opciones que combinan rendimiento, lujo y sostenibilidad.

La estrategia apunta a captar a un público exigente que valora tanto la eficiencia energética como la experiencia de conducción premium, marcando un paso importante en la transición de la marca hacia una cartera de productos totalmente electrificada en los próximos años





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