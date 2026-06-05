Lewis Hamilton y Charles Leclerc sorprenden con sus looks en el GP de Mónaco

El GP de Mónaco fue un escenario perfecto para que los pilotos de Fórmula 1 mostraran su personalidad a través de su estilo. Lewis Hamilton y Charles Leclerc fueron los protagonistas de la noche, con looks que reflejaban su carácter y estilos de conducción.

El piloto de Fórmula 1 , Lewis Hamilton , causó sensación en el GP de Mónaco con su atrevido look de rosa pastel y blusa de pailettes naked.

En contraste, su compañero de equipo, Charles Leclerc, eligió una propuesta más discreta, con un jean recto y holgado en azul clásico y un reloj deportivo de alta gama. La noche anterior, Hamilton se presentó en el Gran Premio con un look de alta costura, que incluía un peinado cuidadosamente trabajado y un aro en la nariz. Por su parte, Leclerc optó por un look más natural y sin excesos, con lentes oscuros y un reloj deportivo de alta gama.

La diferencia en los estilos de los dos pilotos fue notable, reflejando sus personalidades y estilos de conducción. A pesar de las diferencias, ambos pilotos demostraron su pasión por la moda y su deseo de destacar en el paddock





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