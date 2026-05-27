Levantan cautelar sobre Banco de Datos Genéticos tras compromiso presupuestario del gobierno

Un juez federal levantó una medida cautelar que ordenaba suspender la intervención del Banco Nacional de Datos Genéticos, tras confirmar que el Ejecutivo asignó los fondos necesarios para garantizar su operación. La decisión responde a una denuncia de fiscales sobre recortes presupuestarios que ponían en riesgo estudios clave en causas por apropiación de niños durante la dictadura.

El juez federal Alejo Ramos Padilla resolvió levantar la medida cautelar que había ordenado la suspensión de la intervención del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, tras constatar que el gobierno adoptó las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para asegurar su normal funcionamiento.

La decisión se tomó después de que el Gobierno transfirió una partida presupuestaria que evitó la paralización de los estudios de ADN clave en causas por apropiación de niños durante la última dictadura. La cautelar había sido solicitada por los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, de la Unidad Fiscal Especializada en Causas de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE), y también se sumó como querellante la Secretaría de Derechos Humanos.

El juez consideró que la finalidad preventiva de la cautelar quedó satisfecha con las medidas adoptadas. El fallo subraya la importancia del BNDG para la investigación de crímenes de lesa humanidad y la reparación del derecho a la identidad de niños apropiados. Los fiscales habían denunciado que el presupuesto 2026 aprobado solo cubría el 55.96% del monto requerido, poniendo en riesgo servicios esenciales como limpieza, mantenimiento, vigilancia y manejo de residuos patogénicos.

Ramos Padilla destacó que cualquier afectación al BNDG compromete obligaciones internacionales del Estado argentino. La decisión levantó la intervención directa contra la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el BNDG, que quedaron bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete





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