Levantamiento Gradual del Paro de Colectivos en el AMBA: Gobierno Aplica Multas y Busca Normalizar el Servicio

Tras una reunión entre autoridades y empresas, se acordó levantar las medidas de fuerza en el transporte público del AMBA. El Gobierno aplicará multas por incumplimiento de frecuencias y busca normalizar el servicio. Las empresas argumentan desfasaje económico.

Las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) han anunciado un levantamiento gradual de las medidas de fuerza que habían implementado, incluyendo paros en algunas líneas y retenciones en otras. Esta decisión se tomó tras una reunión celebrada el jueves entre las autoridades nacionales y los representantes de las cámaras empresarias del sector, marcando un paso hacia la normalización del servicio de transporte público en la región.

El anuncio, que indica un alivio para los usuarios, fue confirmado por el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, el titular de Transporte, Fernando Herrmann, el subsecretario del área, Fernando Cortés, y directivos de AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP, quienes participaron en la reunión con el Gobierno. Paralelamente, se informó que el Gobierno realizó el pago de subsidios adeudados, y las partes acordaron establecer una mesa de trabajo que continuará con el diálogo el próximo martes, buscando soluciones a largo plazo para los desafíos que enfrenta el sector. El Grupo Metropol, una de las empresas más grandes, ya anticipó que sus líneas de jurisdicción nacional y provincial (136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741) comenzarán a normalizar su frecuencia, después de la recepción de los subsidios que se ingresaron el día anterior, lo que sugiere una mejora en la disponibilidad de unidades y una reducción en los tiempos de espera para los pasajeros. En respuesta a la situación, el Gobierno nacional ha confirmado que aplicará multas millonarias a las empresas de colectivos que no cumplan con las frecuencias establecidas en el AMBA. Esta medida se produce en un contexto de crisis en el transporte público, caracterizado por demoras prolongadas, reducción de unidades en circulación y quejas generalizadas por parte de los usuarios. Las autoridades han detectado una disminución significativa en la cantidad de vehículos operando, especialmente después de que las empresas percibieran los subsidios correspondientes a principios de abril. La Secretaría de Transporte ha instruido a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para que intensifique la fiscalización de las compañías y emita actas de infracción contra aquellas que no garanticen un nivel adecuado de servicio. El objetivo principal es forzar la normalización del sistema sin generar un incremento descontrolado en el gasto público. La CNRT ha intensificado las inspecciones, verificando la disminución de colectivos en circulación. El Gobierno considera injustificada la reducción del servicio dado que los subsidios se abonaron según el cronograma previsto, durante el cuarto día hábil del mes. El mecanismo de sanciones ya está en marcha, con la CNRT labrando actas de infracción que conllevan multas económicas, cuyo monto varía según la gravedad del incumplimiento y la duración de la reducción del servicio. Además de las multas económicas, la normativa vigente contempla la posibilidad de perder la concesión en caso de interrupción del servicio durante cinco días consecutivos o diez alternados dentro de un mismo año, lo cual representa una sanción aún más severa. La reducción en la circulación de colectivos responde a un conflicto económico que persiste desde hace meses. Las cámaras empresariales CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA alegan un creciente desajuste entre los costos operativos y los ingresos provenientes de tarifas y subsidios. Entre los principales factores que exacerban la crisis, se destaca el aumento constante del precio del gasoil, que representa uno de los mayores costos operativos. A esto se suma el encarecimiento de repuestos, muchos de ellos importados y afectados por la fluctuación del dólar, así como los costos de mantenimiento de las unidades, muchas de las cuales son antiguas y requieren reparaciones frecuentes. Según las empresas, existen demoras en los pagos de las compensaciones estatales, aunque el Gobierno asegura que los subsidios se abonan en tiempo y forma. La combinación de estos factores afecta la capacidad de las empresas para mantener el nivel habitual de servicio, llevando a muchas de ellas a reducir la circulación de unidades como una medida para ajustar gastos y preservar su viabilidad a largo plazo. Sin embargo, el Gobierno advierte que esta estrategia es inaceptable, especialmente después de haber recibido los subsidios correspondientes. Adicionalmente a los problemas económicos, el conflicto salarial también afecta la prestación del servicio. Este frente laboral, no detallado en la información provista, es una variable que complejiza aún más la situación del transporte público en el AMBA





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