Instituto enfrenta el reto de los cuartos de final del Clausura con la duda del estado físico de Jeremías Lázaro y Alex Luna. Se realizan estudios urgentes en Alta Córdoba.

Instituto de Córdoba se clasificó a los cuartos de final del torneo Clausura tras vencer a Huracán en el estadio Mario Alberto Kempes, pero la euforia de la victoria se vio empañada por graves dudas físicas sobre dos de sus figuras clave. El exjugador del Club Atlético Independiente, Jeremías Lázaro, y el goleador Alex Luna, sufrieron molestias musculares durante el partido que los obligaron a abandonar la cancha, generando una intensa preocupación en la hinchada y en el cuerpo técnico del plantel de Alta Córdoba.

Estudios médicos determinarán viabilidad de Lázaro y Luna

La directiva y el cuerpo médico del club azulgrana han programado para este lunes la realización de estudios especializados para determinar con precisión el alcance de las lesiones que afectan a ambos futbolistas. Esta evaluación técnica es el primer paso necesario para que el cuerpo técnico pueda trazar un plan de recuperación viable y definir si cuentan con la presencia de Lázaro y Luna para el próximo compromiso. Aunque no se ha confirmado ninguna baja definitiva, la urgencia en el diagnóstico refleja la seriedad con la que el club aborda la salud de sus jugadores ante la inminencia de un rival de alto nivel.

Also read Alex Luna Anota el Primer Gol: Instituto 1-0 Huracán en Octavos del Clausura

El contexto temporal es extremadamente delicado, ya que el margen de tiempo disponible para la recuperación física es muy reducido. La lógica deportiva impone la realidad de que los plazos de curación muscular suelen ser largos, lo que entra en conflicto directo con la proximidad del partido que se avecina. No obstante, desde el club mantienen una postura cautelosa pero optimista, evitando descartar la participación de los jugadores mientras no se tenga certeza médica sobre la magnitud del daño sufrido en el duelo de octavos de final.

Declaraciones de Lázaro y Luna revelan compromiso y temor

En medio de la incertidumbre, las declaraciones de los propios afectados reflejan una mezcla de determinación y preocupación genuina. Jeremías Lázaro, quien abrió el marcador con un gol fundamental en la primera oportunidad de ataque, admitió sentir un pinchazo muscular inusual que nunca había experimentado anteriormente. Su reacción inmediata fue de alarma, confesando que sintió temor por la gravedad de la lesión, lo que evidencia la naturaleza agresiva del malestar que lo sorprendió antes del descanso.

Advertisement

Por su parte, Alex Luna, quien llegó a la cancha con disposición para marcar la diferencia y ya había dejado su sello en la victoria, expresó un deseo claro de continuar a toda costa. El delantero declaró que estaría "cómo sea" para no perderse el partido siguiente, mostrando un alto nivel de compromiso con el equipo. Sin embargo, también reconoció que la lesión anterior lo dejó con una sensación extraña y preocupante, una percepción que no se desvanece tan fácilmente y que pesa sobre su disposición para jugar.

Alex Luna, quien venía demostrando un excelente estado de forma y siendo determinante en la creación del primer gol, no descartó que esta lesión sea una repetición de problemas pasados. El jugador señaló que su cuerpo le avisa constantemente de posibles recaídas, pero confia en que el conocimiento que tiene ahora de su propio organismo le permitirá gestionar mejor la situación. Para el lunes, espera recibir el veredicto de los estudios que definirán si puede seguir sumando o si debe priorizar su salud a largo plazo.

Impacto inmediato en la estrategia deportiva y próximos pasos

La clasificación a esta etapa del torneo, donde se juegan partidos decisivos, pone a prueba la profundidad del plantel de Instituto. Con la perspectiva de enfrentar a un rival de la talla de Colón, identificado en el horizonte competitivo, cada titular es un activo invaluable que no puede perderse. La ilusión de seguir avanzando en el torneo es el motor que impulsa al club, pero esta ilusión se encuentra frente a la necesidad de una planificación rigurosa y realista sobre las posibilidades de recuperación.

El caso de estos dos jugadores trasciende lo meramente deportivo y se convierte en un tema de unidad para la institución. Lázaro, quien ha hablado de su humildad y su deseo de hacer historia en el club que le abrió las puertas, y Luna, comprometido hasta el último día, representan el corazón del equipo. Su disposición física será el termómetro que medirán los hinchas y la prensa para juzgar la viabilidad de un sueño que parece estar cada vez más cerca, pero también más frágil ante las adversidades físicas propias de la alta competencia.