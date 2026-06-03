Lesión de Nico Paz tras choque contra Valentini pone en duda su participación en el Mundial 2026

Nico Paz sufrió una contusión ósea en la rodilla izquierda tras un choque con Nicolás Valentini en la Serie A. La lesión ha generado dudas sobre su disponibilidad para el Mundial y la selección ha adoptado una postura cautelosa mientras evalúa opciones de reemplazo.

Nicolás Valentini quedó tendido en el suelo tras un fuerte choque con el volante ofensivo de Como, Nico Paz , durante la jornada 36 de la Serie A jugada el diez de mayo.

El partido enfrentaba a Como contra el Hellas Verona y, a los treinta y nueve minutos del segundo tiempo, el equipo visitante llevaba el marcador a su favor con un gol tempranero. Paz recibió un pase que pretendía avanzar hacia el área y, al intentar despejar la pelota de cabeza, chocó de forma violenta con la pierna izquierda del defensor argentino que jugaba en Verona.

El impacto dejó a Valentini en el suelo y a Paz con un fuerte golpe en la rodilla izquierda, aunque ambos se pusieron de pie sin requerir atención médica inmediata. El árbitro detuvo brevemente el juego para verificar su estado, pero el jugador de Como continuó la contienda y el encuentro finalizó con la victoria de su equipo en territorio veronés.

Tras el partido, el cuerpo médico de Como emitió un informe que describía una fisura o contusión ósea leve en la rodilla izquierda de Paz. La lesión, aunque no parecía grave en el momento, desencadenó una serie de precauciones por parte de la selección argentina, que había convocado al joven mediocampista para los partidos amistosos previos al Mundial 2026.

El entrenador de la selección, Lionel Scaloni, manifestó su incertidumbre sobre la disponibilidad del jugador para la última fecha de la Serie A y para los compromisos internacionales, indicando que la situación requería una evaluación cuidadosa. A pesar de que Paz estuvo presente en el resto del partido contra el Verona, los médicos de la Albiceleste le recomendaron descansar y evitar cualquier riesgo que pudiera empeorar la lesión.

En los días siguientes, Paz se mantuvo alejado de los terrenos de entrenamiento y de los partidos oficiales. La última aparición del futbolista en competición fue en el duelo contra Cremonese, un encuentro crucial para la clasificación de Como a la próxima Champions League. Después de esa fecha, ni el club ni la selección lo volvieron a ver en acción, y la rodilla izquierda siguió sin mostrar signos de mejoría significativa.

El entrenador de la selección decidió manejar la situación con cautela, permitiendo que el jugador continúe su rehabilitación al margen del grupo. Se espera que vuelva a unirse al plantel después del amistoso programado contra Honduras en Texas, aunque si su recuperación no avanza como se desea, Scaloni podría contemplar la inclusión de un sustituto en la lista de 26 futbolistas que viajará a Estados Unidos para el torneo mundialista.

Entre los nombres que permanecen en la lista de reserva se encuentran varios jugadores del interior del plantel argentino, preparados para ocupar el puesto de Paz en caso de que la lesión le impida participar en la Copa del Mundo. La incertidumbre que rodea a Nico Paz no solo afecta a su futuro inmediato, sino que también plantea interrogantes sobre la estrategia del cuerpo técnico argentino de cara a la fase final de la clasificación y el torneo.

La lesión, producto de un choque aparentemente fortuito, subraya la fragilidad física de los deportistas de élite y la necesidad de una gestión médica rigurosa. Mientras tanto, los aficionados siguen atentos a cualquier novedad sobre el estado de su rodilla, esperando que el talentoso mediocampista pueda superar este contratiempo y aportar sus habilidades al equipo nacional en la mayor competición del planeta





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nico Paz Lesión Rodilla Serie A Selección Argentina Mundial 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Recuperaría a Nico Paz, ¿cómo no vas a recuperar a Nico Paz?'Enrique Riquelme, candidato a presidente del Real Madrid, aseguró que activará la cláusula para recuperar al futbolista argentino del Como de Italia.

Read more »

Selección Argentina monitorea la lesión de Nico Paz y define su reemplazo para el Mundial 2026El mediocampista Nico Paz, con fisura de rodilla, es seguido de cerca por el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Emiliano Buendía, del Aston Villa, es la opción principal si no se recupera a tiempo para el Mundial 2026.

Read more »

Cómo está Nico Paz y la postura del cuerpo técnico de Argentina de cara al MundialEl volante es el lesionado cuya evolución más sigue de cerca Scaloni, pero de todas formas no hay alarmas y entienden que podrá estar disponible para el debut con Argelia.

Read more »

Lesión de Nico Paz pone en duda su participación en el MundialEl mediocampista argentino sufrió una fisura ósea en la rodilla izquierda tras una entrada de un defensor. Su evolución será evaluada por el cuerpo médico de la Selección Argentina. Emiliano Buendía es el principal candidato para reemplazarlo.

Read more »