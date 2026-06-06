Lesión de Balerdi enciende alarmas en la selección argentina antes del Mundial

El defensor sufrió un desgarro en el entrenamiento y su participación en el Mundial de Qatar está en duda. Scaloni evalúa reemplazos como Senesi.

La selección argentina enfrenta una nueva preocupación a pocos días del inicio del Mundial de Qatar 2022. Durante la práctica de este viernes en el estadio Kyle Field de Texas, el defensor Leonardo Balerdi sufrió un desgarro muscular que pone en duda su participación en el torneo.

El jugador de 27 años, quien se había ganado un lugar en la lista final por su regularidad en Olympique de Marsella y su buen rendimiento durante el ciclo de Lionel Scaloni, abandonó el entrenamiento antes de lo previsto y fue sometido a estudios médicos que confirmaron la lesión. El cuerpo técnico evaluará en las próximas horas si mantiene al futbolista o solicita un reemplazo, aprovechando la ventana de 24 horas antes del debut que permite la FIFA para modificaciones por razones médicas.

Scaloni ya había anticipado en conferencia de prensa que llegaba el momento de tomar decisiones sobre los jugadores con problemas físicos, y esta baja se suma a las dudas que ya existían en otras posiciones. El zaguero era considerado una opción viable para el tercer partido de la fase de grupos si Argentina llegaba clasificada, pero ahora su continuidad es incierta.

La lesión ocurre en un momento crítico, cuando el equipo busca ultimar detalles tácticos y consolidar la confianza antes del debut ante Arabia Saudita. En ese contexto, el principal candidato a sumarse es Marcos Senesi, quien viene de una destacada temporada en el Bournemouth de la Premier League.

No obstante, en la prelista de 55 jugadores también figuran Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Di Lollo y Zaid Romero, nombres que Scaloni podría considerar si decide realizar el cambio. El reglamento de la FIFA establece que las selecciones pueden modificar la lista hasta 24 horas antes del primer partido, siempre que exista un certificado médico que justifique la sustitución. Argentina debutará el próximo martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita, por lo que el tiempo es limitado.

Scaloni y su equipo técnico analizan no solo la gravedad de la lesión de Balerdi, sino también el impacto en el grupo y la necesidad de evitar llevar jugadores que no estén al cien por ciento físicamente. Esta situación recuerda a otras bajas sufridas en la preparación, como las de Nicolás González y Alejandro Garnacho, quienes también quedaron fuera de la nómina final por problemas físicos.

La selección argentina ya había perdido a algunos nombres importantes durante las últimas semanas, y ahora la incertidumbre rodea a la defensa. Balerdi se había consolidado como una alternativa de confianza en la zaga central, y su ausencia obligaría a Scaloni a reconfigurar la línea defensiva. Los próximos días serán decisivos para definir la lista definitiva, mientras el equipo continúa su puesta a punto en Estados Unidos.

El amistoso de este sábado ante Honduras servirá como prueba final, aunque con la atención puesta en la evolución de las lesiones. El entorno del jugador mantiene la esperanza de que pueda recuperarse a tiempo, pero los plazos son ajustados. Mientras tanto, los aficionados argentinos siguen con atención cada movimiento del cuerpo técnico, conscientes de que cualquier modificación puede ser clave en la búsqueda del tercer título mundial.

La experiencia de Scaloni en gestionar adversidades será puesta a prueba una vez más, en un Mundial que ya de por sí está marcado por las sorpresas y las lesiones de última hora





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