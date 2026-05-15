Leopoldo Luque 'error' en el juicio por Diego Maradona: crisis de Gianinna y insultos

El principal imputado en el juicio por la muerte de Diego Maradona amplió su testimonio y proyectó imágenes de la autopsia del astro, lo que hizo que Gianinna, su hija, entrara en crisis y se descompensara. La heredera del astro abandonó el recinto en varias audiencias, pero esta vez, al ver que Gianinna entraba en crisis, insultó a Leopoldo Luque y se fue. El cardiólogo que acompañó a Maradona a Cuba para su rehabilitación de adicciones en el año 2000, declaró que recibió una llamada para ofrecer una segunda opinión sobre la situación previa al deceso, pero encontró trabas a su labor y remarcó que su tratamiento por enfermedad previa no debía interrumpirse.

El desagradable 'error' de Leopoldo Luque que hizo descompensar a Gianinna en el juicio por Diego Maradona. El principal imputado ampliaba su testimonio cuando proyectó imágenes de la autopsia del astro; su hija en la sala casi se desmaya, clamaron por 'un médico en la sala' y ella alcanzó a irse insultando: 'Qué hijo de puta!

'. El juicio que investiga la muerte de Diego Maradona. Testimonio de un cardiólogo en el juicio por Maradona: pidió hacerle un estudio clave y Luque lo negó. La heredera del astro ya había tenido la precaución de abandonar el recinto en distintas audiencias, donde se había anunciado que mostrarían videos del cuerpo de su padre.

Sin embargo, esta vez, al ver que Gianinna entraba en crisis y se descompensaba, Quién, a lo que el abogado de Verónica Ojeda, Mario Baudry, lo desairó con un risa burlona. El doctor que acompañó a Maradona a Cuba para su rehabilitación de adicciones en el año 2000.

Afirmó que desde la prepaga a cargo del caso lo llamaron para ofrecer una segunda opinión sobre la situación previa al deceso, pero coincidió con otros colegas con que encontró trabas a su labor: y también remarcó que su tratamiento por enfermedad previa no debía interrumpirse: Loterías y Quiniela





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