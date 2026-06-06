Leones de Rosario y Sportivo Barracas se enfrentan en un crucial partido de Primera C

Leones de Rosario y Sportivo Barracas jugarán el sábado 6 de junio a las 15:30hs en el Estadio Unión de Arroyo Seco por la fecha 15 de Primera C. El árbitro será Agustín Flores y el partido se transmitirá en vivo por LPF Play. Sigue el minuto a minuto por TyC Sports.

La emotiva jornada futbolística de la Primera C de Argentina tendrá su epicentro el próximo sábado 6 de junio, cuando Leones de Rosario reciba a Sportivo Barracas en un choque decisivo correspondiente a la decimoquinta fecha del certamen.

El encuentro, cargado de expectativa para ambas parcialidades, se disputará en el Estadio Unión de la localidad de Arroyo Seco, con el pitazo inicial programado para las 15:30 horas, horario pensado para una gran convocatoria de espectadores. La transmisión televisiva estará a cargo de la plataforma LPF Play, que ofrecerá la señal en vivo para todo el país, permitiendo así que los hinchas que no puedan acceder al estadio sigan cada jugada desde la comodidad de sus hogares o dispositivos móviles.

Asimismo, el sitio TyC Sports complementará la cobertura con un minuto a minuto detallado de todas las incidencias, desde el inicio hasta el pitazo final, incluyendo goles,Changes tácticos, tarjetas y cualquier situación relevante que acontezca durante los 90 minutos reglamentarios, más el tiempo de descuento que el árbitro decida agregar. Esta modalidad de transmisión multiplataforma garantiza que ningún aficionado se pierda un solo instante de este enfrentamiento clave para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones.

El Silvestre Ubaldo Lautaro Flores ha sido designado como el árbitro principal para este compromiso, una designación que genera especial atención dado su historial de partidos en divisiones inferiores del fútbol argentino. Flores, quien ya ha dirigido varios encuentros de la Primera C con un estilo de conducción bastante estricto en lo que respecta al reglamento, tendrá la responsabilidad de velar por el fair play y tomar decisiones cruciales que podrían influir en el resultado final.

Junto a él, se espera la presencia de un cuerpo arbitral completo compuesto por jueces de línea y un cuarto árbitro, todos bajo la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Para los equipos, conocer la identidad del juez principal es vital para ajustar su planificación táctica, especialmente en aspectos como la intensidad permitida en las entradas, el manejo de las discusiones y la aplicación de sanciones disciplinarias.

Los entrenadores de ambos planteles ya han analizado videos de partidos anteriores dirigidos por Flores para anticipar posibles criterios y evitar sorpresas durante el desarrollo del juego. En lo deportivo, Leones de Rosario llega a este encuentro con la localía a su favor, lo que históricamente ha sido un factor multiplicador de su rendimiento en Arroyo Seco, donde sueleakes, a una concurrencia numerosa y bulliciosa que empuja al equipo desde la tribuna.

Los "leones" han mostrado una evolución positiva en las últimas fechas, con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos, situándose en la mitad alta de la tabla y con aspiraciones de meterse en la zona de clasificación a los playoffs por el ascenso. Por su parte, Sportivo Barracas, conocido como "El Aurinegro" por su clásico uniforme, visita con la intención de traerse los tres puntos que le permitan alejarse de los puestos de descenso y, por qué no, soñar con un huesped de mayor categoría.

Su rendimiento como visitante ha sido irregular, con dos triunfos y tres caídas en el presente torneo, por lo que el desafío de plantar cara en una cancha difícil como la de Leones será una prueba importante para su solidez defensiva y contundencia ofensiva. La ausencia de jugadores lesionados o suspendidos clave podría marcar la diferencia, y ambos técnicos ya trabajan en las alineaciones titulares, con probable uso deformaciones 4-4-2 clásicas que prioricen el control del mediocampo y la explotación de las bandas.

El clásico entre estos dos equipos, aunque no sea de los más tradicionales, siempre ha sido disputado y con alta dosis de emoción, garantizando un espectáculo atractivo para los amantes del fútbol de ascenso





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