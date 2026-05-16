Leones de Rosario vs. Lugano: Primera C Argentina, 16 de mayo, 15:30hs.

El partido entre Leones de Rosario y Lugano correspondiente a la fecha 12 de Primera C de Argentina se jugará a las 15:30hs. en el Estadio Unión, en Arroyo Seco. Será televisado en vivo por LPF Play y podrá seguirse en minuto a minuto en TyC Sports.

Leones de Rosario y Lugano se enfrentarán por Primera C de Argentina el sábado 16 de mayo . El partido se jugará a las 15:30hs. y se televisará por LPF Play.

Siga en vivo todas las incidencias del partido entre Leones de Rosario vs. Lugano correspondiente a la fecha 12 de Primera C de Argentina. El encuentro en directo será televisado en LPF Play y podrá ser visto a partir de las 15:30hs. en el estadio Estadio Unión, en Arroyo Seco el sábado 16 de mayo. No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Leones de Rosario vs. Lugano en el minuto a minuto, solo por TyC Sports





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leones De Rosario Lugano Primera C Argentina 16 De Mayo 15:30Hs. Estadio Unión LPF Play Tyc Sports En Vivo En Minuto A Minuto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El cruce picante entre Miljevic y Copetti tras el pase de Rosario Central: 'Sos un fantasma'Mientras el goleador daba una entrevista tras marcarle a su exclub, el número 10 de la Academia lo cruzó con una frase provocadora que no pasó desapercibida.

Read more »

Un héroe claro y unos penales insólitos: la última semifinal entre River y Rosario CentralEl Millonario y el Canalla ya se vieron en esta instancia por la Copa de la Liga 2023, en esa ocasión, la Academia Rosarina se quedó con el duelo y acabó alzando el título.

Read more »

Días, horarios y árbitros confirmados para una nueva fecha del AscensoLa AFA oficializó la programación completa en la Primera Nacional, la Primera B y la Primera C, con todas las designaciones arbitrales para la próxima jornada.

Read more »