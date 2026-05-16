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Leones de Rosario vs. Lugano: Primera C Argentina, 16 de mayo, 15:30hs.

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Leones de Rosario vs. Lugano: Primera C Argentina, 16 de mayo, 15:30hs.
Leones De RosarioLuganoPrimera C Argentina
📆5/16/2026 11:50 AM
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El partido entre Leones de Rosario y Lugano correspondiente a la fecha 12 de Primera C de Argentina se jugará a las 15:30hs. en el Estadio Unión, en Arroyo Seco. Será televisado en vivo por LPF Play y podrá seguirse en minuto a minuto en TyC Sports.

Leones de Rosario y Lugano se enfrentarán por Primera C de Argentina el sábado 16 de mayo . El partido se jugará a las 15:30hs. y se televisará por LPF Play.

Siga en vivo todas las incidencias del partido entre Leones de Rosario vs. Lugano correspondiente a la fecha 12 de Primera C de Argentina. El encuentro en directo será televisado en LPF Play y podrá ser visto a partir de las 15:30hs. en el estadio Estadio Unión, en Arroyo Seco el sábado 16 de mayo. No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Leones de Rosario vs. Lugano en el minuto a minuto, solo por TyC Sports

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Leones De Rosario Lugano Primera C Argentina 16 De Mayo 15:30Hs. Estadio Unión LPF Play Tyc Sports En Vivo En Minuto A Minuto

 

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