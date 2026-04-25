Leonel Pernía: Emoción, desafíos y el recuerdo de un incidente traumático

El piloto Leonel Pernía habla sobre su experiencia compitiendo con su hijo, su regreso al Turismo Nacional, su dupla con Julián Santero y el impacto del ataque a su auto en Viedma.

Leonel Pernía , reconocido piloto de automovilismo, compartió sus experiencias y expectativas en una extensa entrevista con el diario Olé. Pernía habló sobre la particular emoción de competir junto a su hijo Tiago, su regreso al Turismo Nacional (TN), la formación de una dupla con Julián Santero y, con pesar, recordó el incidente traumático en el que su auto fue blanco de disparos durante una carrera.

El piloto expresó su gratitud hacia Ocasa y DirecTV por el apoyo brindado, destacando el éxito del año pasado y el buen comienzo de temporada con victorias en las primeras dos fechas. Pernía se siente privilegiado por la oportunidad de competir a un alto nivel, describiendo su presente como un regalo de la vida y del deporte.

La experiencia de compartir la pasión por las carreras con su hijo Tiago, incluso a velocidades superiores a los 250 km/h, es indescriptible y llena de sensaciones intensas. Además, recordó con emoción su sueño de infancia de correr en circuitos emblemáticos como los que admiraba en las carreras de Senna, Prost, Schumacher, Raikkonen y Hakkinen, y la alegría de haberlo logrado junto a su hijo.

La reciente experiencia en Spa-Francorchamps, con la desafiante curva Eau Rouge, fue particularmente impactante, describiéndola como una locura por su pendiente y velocidad. El próximo desafío para Pernía es Interlagos, un circuito mítico y más cercano a su país, donde correrá junto a Julián Santero. Pernía elogió a Santero como uno de los mejores pilotos de Argentina, expresando su agradecimiento por aceptar la invitación y su confianza en su capacidad para destacar en el campeonato brasileño.

La carrera en Interlagos será una prueba de resistencia, diferente a lo que está acostumbrado, pero considera que Santero tiene el talento para sobresalir. Pernía destacó la importancia de la responsabilidad que conlleva competir en un equipo que lucha por el campeonato y la emoción de sentir ese compromiso y adrenalina. Interlagos lo impactó desde el primer momento, y espera que Santero pueda recorrerlo a fondo durante el track walk.

Pernía enfatizó que un piloto no solo debe ser rápido, sino también consistente y evitar errores, cualidades que considera que Santero posee plenamente. En cuanto a su regreso al TN, Pernía se muestra muy competitivo y contento con los resultados obtenidos, a pesar de algunas penalizaciones que no le permitieron reflejar su verdadero potencial en los libros de récords. Confía en el equipo y en el rendimiento del Honda para las próximas carreras.

Pernía también reflexionó sobre la evolución del TN, destacando la gran cantidad y calidad de pilotos y equipos, lo que hace que el campeonato sea muy difícil de ganar. Sin embargo, se siente confiado en tener todas las posibilidades de pelearlo. Reconoció que el año anterior no fue del todo bueno, pero aplaudió la reacción de la categoría para mejorar y ofrecer un espectáculo de alto nivel.

Finalmente, Pernía expresó su tristeza y preocupación por la falta de avances en la investigación del incidente de los disparos a su auto en Viedma, lamentando que la situación siga siendo la misma que antes del ataque. Considera que el automovilismo debería haber crecido en seguridad y tranquilidad, y teme que puedan ocurrir nuevos incidentes. La entrevista concluye con la expectativa del Super Challenge de Interlagos del TCR, donde Pernía buscará continuar su buen momento y luchar por el campeonato





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