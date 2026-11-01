Leonel Flores Debuta en Superclásico tras Destacada Temporada con Boca y Selección

Leonel Flores, joven figura de Boca, disputa su primer Superclásico. Con cinco goles y tres asistencias, ya sumó minutos en la Selección Argentina bajo la órbita de Scaloni.

Leonel Flores, delantero de diecinueve años y máxima figura de Boca Juniors en la segunda mitad del año, disputará este domingo su primer Superclásico con la camiseta xeneize. El jugador, quien debutó en julio por la Copa Argentina bajo la dirección técnica de Rodolfo Arruabarrena, ha consolidado su posición en el equipo principal gracias a un rendimiento excepcional que también llamó la atención de la selección nacional. Esta fecha FIFA marca un hito importante en su carrera, ya que acumula experiencia internacional con la albiceleste.

Trayectoria y Proyección en la Selección

Su gran desempeño con el equipo de La Ribera lo llevó a ser citado por Lionel Scaloni para disputar la última fecha FIFA con la Selección Argentina. En este contexto, Flores tuvo minutos en el campo y se destacó principalmente en el partido en el que la albiceleste venció por cuatro a cero a Bolivia en Córdoba. Esta integración con la máxima selección del país valida su estatus como una de las grandes promesas del fútbol argentino actual, demostrando que su talento trasciende las divisiones inferiores.

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Leandro Paredes, capitán del equipo, había destacado a Flores en varias oportunidades como una de las grandes promesas de las inferiores xeneizes. El mediocampista elogió al juvenil durante un stream junto a Davoo Xeneize y Gastón Edul, después de que Boca ganara el Superclásico anterior por uno a cero en el Estadio Monumental. Paredes mencionó específicamente que hay un chico en la reserva llamado Leo Flores que es muy bueno, un comentario que ahora se confirma con los goles y asistencias del delantero.

Estadísticas y Consistencia Ofensiva

Desde su debut oficial, el juvenil ha marcado cinco goles y ha ofrecido tres asistencias, contribuyendo decisivamente al ataque del club. El desglose de su producción incluye tres goles por el torneo local, uno por la Copa Argentina y otro por la Copa Sudamericana. Hasta el momento, Flores lleva veinticuatro partidos jugados en la Primera División de Boca, una cifra sólida para un jugador de tan corta edad que ha sabido sumar minutos de calidad en competencias clave.

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Su versatilidad ofensiva le permite desempeñarse en las tres posiciones del ataque, algo que ya había sido comprobado por Claudio Úbeda cuando lo citó para partidos de Primera, aunque su debut tardó en llegar. Finalmente, Rodolfo Arruabarrena le dio la oportunidad en la Copa Argentina, tras haberlo probado como titular en varios partidos amistosos de pretemporada. En su estreno, compartió la delantera con Miguel Merentiel y no desaprovechó la chance, sacando un derechazo cruzado para sellar el dos a cero frente a Sarmiento en el estadio de Newell's Old Boys.

Orígenes y Esfuerzo en las Inferiores

Nacido el seis de febrero de dos mil siete en Beccar, Flores se sumó a las inferiores de Boca en dos mil catorce con apenas siete años. Su nombre empezó a sonar fuerte en dos mil veintiuno, cuando una entrevista en el Canal de Boca lo mostró contando su rutina de sacrificio. El jugador reveló que su familia le ayuda mucho y gasta considerable dinero para que pueda venir a entrenar, y que se levanta todos los días a las cinco y media de la mañana para ir al predio, al que considera su segunda casa.

Flores expresó en esa ocasión que cuando se pone la camiseta de Boca siente que tiene que dar el doble, un compromiso que ha mantenido durante los diez años desde su llegada. Este esfuerzo dio frutos cuando firmó su primer contrato profesional tras consolidarse como figura en Reserva. Bajo la conducción de Mariano Herrón en dos mil veinticinco, fue máximo goleador del equipo junto a Valentino Simoni, con ocho tantos en el Torneo Proyección Apertura.

Impacto en Momentos Clave y Futuro

Aunque atravesó un bajón de rendimiento en cierta etapa, Flores volvió a destacarse en los momentos claves del torneo. Convirtió el gol del triunfo en octavos de final ante Lanús y volvió a marcar en la final frente a Gimnasia, además de anotar su penal en la definición por el título. Su capacidad para resolver en instancias decisivas lo ha convertido en un jugador indispensable para el proyecto deportivo del club.

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Tras ser elegido figura del partido de su debut, Flores se mostró muy contento y agradecido por la oportunidad. Declaró que hay muchos chicos de abajo que tienen hambre y quieren salir adelante, reflejando su conexión con las categorías juveniles. Con la ovación de La Bombonera y la confianza del técnico Arruabarrena, el joven delantero de Beccar abre las puertas para ser una pieza central del ataque xeneize en los próximos años.