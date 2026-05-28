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Leo Sbaraglia sobre su experiencia en 'Amarga Navidad' y la proyección internacional de la película

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Leo Sbaraglia sobre su experiencia en 'Amarga Navidad' y la proyección internacional de la película
Leo SbaragliaPedro AlmodóvarAmarga Navidad
📆5/28/2026 8:58 AM
📰todonoticias
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El actor argentino habló sobre su experiencia en la película de Pedro Almodóvar y su proyección internacional. Compartió cómo vivió la ovación de pie de 8 minutos y cómo se sintió al trabajar con Almodóvar.

El actor argentino Leo Sbaraglia habló sobre su experiencia en la película de Pedro Almodóvar , ' Amarga Navidad ', y su proyección internacional. En una entrevista, compartió cómo vivió la ovación de pie de 8 minutos en el estreno de la película y cómo se sintió al ser dirigido por uno de sus directores favoritos, Damián Szifron.

También habló sobre la dificultad de definir el lenguaje de Almodóvar y cómo se sintió al trabajar con él. Además, compartió sus impresiones sobre las ficciones verticales y la llegada de la plataforma Netflix a la industria cinematográfica

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