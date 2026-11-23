El mediocampista de River Plate desmiente rumores sobre su despedida. Ponzio asegura que merece su lugar y expresa su deseo de dirigir el equipo en 2027.

Leo Ponzio ha desmentido categóricamente los rumores que circulan sobre un posible cambio de entrenador en River Plate tras lograr la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura. El futbolista declaró explícitamente que sintió el compromiso de sus compañeros y que reflejará ese respeto mediante su trabajo constante en el campo.

El jugador habló abiertamente sobre el estilo de juego actual y su rol específico dentro del plantel de River Plate durante el segundo semestre del año 2026. Además, se expresó de cara al futuro cercano, específicamente en relación con el año 2027.

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Confianza en su rendimiento actual

Ponzio afirmó textualmente que se ganó el lugar que ocupa actualmente en la disciplina, priorizando el respeto demostrado por el cuerpo técnico y sus compañeros. Su mensaje se centra en mantener la coherencia con lo que vienen realizando hasta el momento.

Este compromiso se traduce en una defensa férrea de la estructura táctica impuesta. El mediocampista busca consolidar su posición mediante la dedicación diaria y la ejecución fiel de las instrucciones recibidas en los entrenamientos previos.

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Lesiones y figura clave del equipo

Respecto a la situación médica del plantel, Ponzio indicó que Lucas Beltrán salió del terreno de juego debido a un golpe sufrido en el tobillo. Esta aclaración técnica es fundamental para entender la rotación del equipo en las últimas fechas.

Paralelamente, el futbolista destacó que la baja de Marcos Acuña se debió a una molestia en el aductor. Estos detalles explican las variaciones en la alineación y subrayan la influencia positiva de Marcelo Gallardo en la gestión de las bajas.

El Monumental y la política deportiva

Ante la intensa presión en el estadio Monumental, Ponzio remarcó que el fútbol debe quedar por encima de cualquier tensión política que pueda generar el contexto. Su declaración busca separar la competencia deportiva de los debates externos.

Este posicionamiento refuerza la idea de que el resultado deportivo es la única variable relevante para la directiva y la hinchada. La estabilidad del equipo depende de mantener el foco en los objetivos competitivos inmediatos.

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Proyección hacia 2027

De cara al año 2027, el jugador expresó claramente su deseo de convertirse en el entrenador de River Plate. Esta aspiración no anula su respeto por el cargo actual, sino que proyecta su visión a largo plazo dentro de la institución.

La claridad en sus intenciones ayuda a calmar los rumores especulativos sobre su permanencia. Su enfoque inmediato sigue siendo la contribución al éxito del club en la temporada vigente y la preparación para los próximos desafíos.