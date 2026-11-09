Messi suma 30 goles en 36 partidos con Inter Miami desde enero, liderando la tabla argentina. Nazareno Gómez, con 30 tantos en Honduras, es la sorpresa del ranking de Transfermarkt.

Lionel Messi continúa dominando la estadística goleadora argentina con un acumulado de 30 goles para el Inter Miami desde enero. El máximo artillero de la historia del fútbol argentino mantiene una racha imparable, consolidando su estatus como el líder indiscutido en clubes durante este año.

El rosarino ha convertido estos 30 festejos en apenas 36 partidos disputados, una eficiencia que lo coloca en la cima absoluta del rendimiento nacional. Su rendimiento ha sido tal que ha superado ampliamente a la competencia en el ranking oficial difundido por Transfermarkt.

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Récord de Messi frente al debut en Honduras

El jugador que se encuentra detrás de Messi en la lista de goleadores de este país juega en el Managua de Honduras. Nazareno Gómez, delantero que surgió de Puerto Nuevo en Zárate, ha logrado un rendimiento sorprendente en la liga centroamericana. Su trayectoria lo llevó por Defensores de Villa Ramallo, Colón y Gimnasia de Chivilcoy antes de unirse al Matagalta a principios de año.

Gómez disputó el primer semestre con el Matagalta antes de pasar al Managua, uno de los clubes grandes del país. Este club hondureño celebró en sus redes sociales el registro de Gómez, quien también participó en la celebración. La noticia destaca que el futbolista está a solo cinco goles de distancia de superar a Leo Messi en la tabla anual.

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La sorpresa del informe de Transfermarkt

¿Quién lo sigue en la lista? Aquí aparece la gran sorpresa del informe que difundió el prestigioso sitio web Transfermarkt. El reporte detalla que los objetivos colectivos siempre han estado por encima para el máximo goleador, pero las cifras individuales no mienten. Nazareno Gómez ha demostrado una capacidad de gol considerable en un ambiente diferente al europeo o norteamericano.

Messi, por su parte, ha seguido celebrando goles en el terreno de juego con el Inter Miami, capturando la atención mundial. Reuters ha documentado varias de estas efervescencias, mostrando la continuidad del argentino en la punta de la tabla. La comparación entre el rendimiento en la Major League Soccer y la liga hondureña revela la brecha de nivel y visibilidad, aunque no de efectividad goleadora reciente.

Posiciones restantes en el top argentino

Otros jugadores argentinos también figuran en el top ten, aunque con cifras menores. José Manuel López del Palmeiras ocupa la cuarta posición con 24 goles en 61 partidos. Nicolás Martínez del Deportivo Mixco de Guatemala cierra el quinteto con 23 goles en 41 encuentros, demostrando su eficacia en la liga guatemalteca.

En octavo lugar se encuentra Federico Andrada del Águila de El Salvador, quien ha marcado 21 goles en 39 partidos. Estas cifras completan el panorama de la producción goleadora argentina fuera de las grandes ligas europeas. El dato resalta la dispersión de talentos en Centroamérica y Sudamérica.

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¿Intentará Nazareno Gómez superarlo?

La pregunta que surge naturalmente es si Nazareno Gómez intentará superar a Messi. Estar a cinco goles de distancia en una sola temporada es un margen que se puede cerrar. Sin embargo, Messi sigue sumando goles con el Inter Miami, lo que dificulta cualquier intento de adelanto.

El contexto histórico muestra que Messi se entera a poco de producirse de los récords que registra, priorizando siempre el juego. La comparación es válida estadísticamente, pero diferente en escala competitiva. El futuro cercano revelará si la brecha se mantiene o si el delantero hondureño encuentra una racha decisiva. Por ahora, Messi sigue liderando con autoridad.