La marca de juguetes abrió su primer local propio en Unicenter, Martínez, marcando un hito comercial mientras el gobierno enfrenta crisis de empleo.

Luis Caputo anunció con entusiasmo la llegada de la primera tienda oficial de LEGO a la Argentina, una operación comercial que cierra un ciclo de distribución indirecta para la reconocida juguetería. La apertura se realizó a través de las redes sociales, donde el titular compartió un video generado con inteligencia artificial en el que se visualiza como un muñeco celebrando la inauguración del nuevo local.

Ubicación Comercial en Unicenter

El comercio de la marca danesa se ubicará específicamente en el tercer piso del centro comercial Unicenter, situado en la localidad de Martínez. Este establecimiento representa el primer punto de venta propio de la compañía en el país, marcando un cambio estratégico en su operación local.

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Aunque los productos de la firma ya se encontraban disponibles previamente en el mercado argentino, la compañía operaba exclusivamente a través de distribuidores y otros puntos de venta autorizados. Hasta este momento, la marca no contaba con un local propio que ofreciera la experiencia completa de la tienda.

Contexto de Mercado Laboral

Mientras la marca consolida su presencia física, el contexto macroeconómico refleja desafíos significativos en el sector empleo. El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), indica que se han perdido más de 440.000 puestos formales desde el inicio del gobierno actual.

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La situación en las grandes ciudades se caracteriza por largas colas de personas esperando entrevistas laborales. El relevamiento técnico muestra que la cifra total de empleadores retrocedió de 512.357 a 481.724 en el período analizado, eliminando 30.633 empresas en dos años y medio.

Esto proyecta un ritmo promedio de 33,5 aperturas netas negativas diarias. La base de empresas se contrajo correlacionado con una caída del 4,18% en la ocupación asalariada, lo que equivale a la desaparición de 411.613 puestos declarados.

Impacto en Sectores Productivos

La industria manufacturera lideró la destrucción de puestos laborales con 97.312 despidos no cubiertos. La construcción ocupó el segundo lugar en bajas absolutas, perdiendo 80.399 plazas, y se convirtió en el sector más perjudicado en términos relativos con un desplome del 16,8% de su personal registrado.

El sector de transporte y almacenamiento registró una pérdida de 72.480 empleos, mientras que la administración pública y defensa recortó 72.312 plazas. En contraste, solo agricultura, ganadería y pesca mostraron saldos positivos con 22.473 nuevos puestos de trabajo.