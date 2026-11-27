Los diez legisladores salteños respaldaron íntegramente al oficialismo nacional en el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, desmarcándose del discurso del gobernador.

La discrepancia entre las declaraciones públicas del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y la postura parlamentaria de sus legisladores volvió a evidenciarse este jueves en el Congreso de la Nación. Mientras Sáenz presionaba al Gobierno Nacional desde la Casa Rosada por la falta de reciprocidad política, los diez representantes salteños en Diputados y Senadores votaron en bloque a favor de las principales iniciativas del oficialismo La Libertad Avanza.

Voto unánime en debates clave

Ninguno de los diez legisladores nacionales por Salta emitió voto en contra durante la jornada legislativa. Esta alineación occurred mientras la Cámara de Diputados debatía el Presupuesto 2027 y el Senado avanzaba con la reforma electoral que suspende las PASO para el próximo año. Además, se aprobó la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y cambios en el régimen de pequeñas y medianas empresas.

Also read Hernán Lacunza: 'El PRO no tiene que ir junto con La Libertad Avanza en las elecciones'

En todos estos temas, la representación salteña acompañó las iniciativas oficiales. El alineamiento es notable dado que el Gobierno Nacional tuvo que negociar intensamente con sus aliados para obtener los dictámenes, realizando concesiones en materia de discapacidad, rutas y universidades. Cinco de los siete bloques aliados firmaron con disidencias parciales, pero en el caso de Salta, el oficialismo provincial destacó que la provincia recibiría la mayor asignación de infraestructura vial del país.

Cambios en la Carta del Banco Central

Antes del debate presupuestario, la Cámara de Diputados aceptó las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las 13.59. La votación registró 141 votos afirmativos, ningún voto negativo y 99 abstenciones. Los siete diputados salteños formaron parte del grupo de respaldo: Julio Moreno Ovalle, Carlos Zapata, Eliana Bruno y Gabriela Flores, de la agrupación libertaria, junto con Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega, del bloque Argentina Federal vinculado a Sáenz.

Advertisement

La reforma modifica sustancialmente el mandato del organismo monetario. El nuevo texto establece como objetivo central preservar el valor de la moneda, eliminando los antiguos vínculos con el empleo y la equidad social. Asimismo, prohíbe que el Banco Central financie al Estado nacional y a las provincias, y elimina las Letras Intransferibles del Tesoro. El proyecto ya había sido aprobado por el Senado el 24 de septiembre con 46 votos a favor y 22 en contra.

Defensa de la política económica

Durante la discusión del presupuesto, el diputado Julio Moreno Ovalle defendió la gestión de Javier Milei, caracterizándola por el equilibrio fiscal. Moreno Ovalle contrapuso este modelo a las administraciones anteriores, las vinculó con el corralito, el corralón, las hiperinflaciones y las corridas bancarias. El legislador afirmó estar discutiendo dos modelos de país y enumeró la baja de la inflación y la reducción de impuestos como objetivos claros.

El proyecto presupuestario contempla gastos totales consolidados por 216 billones de pesos y proyecta un crecimiento económico del 4%. Esta proyección es superior a la estimada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, que anticipa una expansión de poco más de dos puntos porcentuales. Para Salta, el gobierno provincial resaltó que la jurisdicción obtendrá más de 141.500 millones de pesos para infraestructura vial, la mayor asignación del país.

Aprobación de la reforma electoral

En el Senado, la reforma electoral obtuvo la aprobación en general a las 18.06 con 43 votos afirmativos y 29 negativos, superando los 37 votos necesarios. La senadora Flavia Royón, del bloque Primero los Salteños y representante del espacio de Sáenz, votó a favor junto con los libertarios Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita. Aunque Royón no intervino en el debate, su voto fue clave para el respaldo oficial.

Advertisement

El texto suspende las PASO para 2027 e incorpora la Ficha Limpia, que impide ser candidato con condenas confirmadas en dos instancias. También elimina la veda electoral y reduce la publicidad de campaña. Para lograr el dictamen, el oficialismo retiró las listas colectoras del texto. Con la aprobación senatorial, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados para su continuidad legislativa.