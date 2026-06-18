Legisladores cuestionan la continuidad del jefe de Gabinete en Argentina

El debate sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se intensificó en la Cámara de Diputados. Mientras algunos legisladores cuestionan sus explicaciones sobre el origen de parte de su patrimonio, otros relativizan la controversia y sostienen que el jefe de Gabinete debería apartarse del cargo antes de enfrentar una eventual interpelación legislativa.

La continuidad del jefe de Gabinete es cuestionada por legisladores en el debate sobre su patrimonio. Mientras algunos cuestionan sus explicaciones sobre el origen de parte de su patrimonio, otros relativizan la controversia y sostienen que el jefe de Gabinete debería apartarse del cargo antes de enfrentar una eventual interpelación legislativa.

El diputado nacional del PRO, Darío Nieto, consideró que Adorni debería renunciar antes de enfrentar una eventual interpelación legislativa.

'Primero queremos que renuncie antes que el Senado lo interpele o lo haga renunciar, porque sentimos que sería lo mejor para la Argentina', afirmó. El diputado sostuvo que la controversia alrededor del jefe de Gabinete terminó eclipsando noticias económicas positivas para el Gobierno.

'Desgaste para la administración libertaria porque desplazó del centro de la escena indicadores que consideró favorables, como la baja de la inflación y la mejora de la calificación crediticia del país', aseguró. Además, cuestionó la explicación brindada por el funcionario sobre inversiones realizadas en Bitcoin durante los primeros años de la criptomoneda.

'Oscar Zago coincidió con las críticas y aseguró que el caso ya tiene impacto político e institucional', respondió cuando Olmedo intentó minimizar la controversia. El diputado sostuvo que la situación afecta el funcionamiento del Gobierno y la imagen del país frente a potenciales inversores.

'Hay muchos sectores de inversiones que están diciendo: 'Che, es un problema, porque yo voy a apostar a la Argentina y un tipo que maneja el presupuesto está vapuleado totalmente por la sociedad'', afirmó. Más adelante endureció aún más sus cuestionamientos y vinculó la polémica con el esfuerzo realizado por los contribuyentes para alcanzar el equilibrio fiscal.

'Todos los argentinos, pagando sus impuestos, construyeron un equilibrio fiscal. El único evasor, Manuel Adorni. Mira qué joda. Lo de Adorni no se puede tolerar', afirmó Zago en otro tramo del debate.

Desde la vereda opuesta, Alfredo Olmedo defendió al Gobierno y consideró que el debate está desviado de las preocupaciones reales de la sociedad.

'Es sacar a la Argentina adelante. Es que bajen los impuestos. Es que no les vendan droga a los chicos dentro de la escuela. Es que no maten por un celular', afirmó.

El dirigente libertario enumeró como prioridades la situación económica, la inseguridad, el narcotráfico y la reducción del gasto público provincial. Olmedo también reivindicó el liderazgo de Javier Milei y aseguró que el Presidente continúa avanzando con su plan de gobierno pese a la polémica.

'Los tiene entretenido con Adorni, a todos, y está llevando adelante el plan que él tiene día a día. Cuando ustedes se den cuenta, Milei ya les ha metido cuatro goles', afirmó. La discusión se tensó aún más cuando Zago cuestionó el compromiso histórico de Olmedo con el espacio libertario.

'Mientras nosotros nos jugábamos en contra del kirchnerismo, vos no estabas. Vos estabas haciendo tu negocio. Qué negocio. Yo con la política no tengo ningún negocio como usted, que vive de la política. Pruebe laburando', afirmó Zago





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