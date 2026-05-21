Legislador porteño y concejal libertaria protagonizan cruce en televisión

El legislador porteño y la concejal libertaria protagonizaron un cruce en televisión en el que se enfrentaron sobre la gestión de los exmandatarios kirchneristas y la situación económica en la ciudad. El legislador K mostró una foto de la concejal de LLA haciendo campaña para el peronismo y la tildó de militante y de la que repartía volantes para él. La concejal libertaria respondió con sarcasmo y acusó al Gobierno de mentir y descalificar. Además, se tocaron temas como la burbuja económica y la situación laboral en la ciudad.

El legislador porteño mostró una foto de la concejala de LLA haciendo campaña para el peronismo en la ciudad y la libertaria lo cruzó: "Callate y escuchá", "Mirá: esta sos vos repartiendo volantes para mí.

", espetó Santoro mostrando una imagen en su teléfono celular donde se la podía ver a Gianni haciendo los dedos en V durante una actividad militante del año 2021 que lo tuvo al referente kirchnerista como candidato a jefe de Gobierno porteño. Respondió, sarcástica, la concejal libertaria.

"Ya está: cerremos el estadio", sumó Santoro, y agregó: ¿Qué querés que te diga? El Gobierno miente y descalifica.

"2021 y vos repartiendo volantes para mí", insistió Santoro, todavía con el celular en la mano. "Aparte, gratis: militante. Porque aparte la gente hablaba bien de vos.

", siguió el legislador K, sin darle la posibilidad a Gianni de dar su descargo. En términos personales no tengo ningún problema", aclaró Santoro, y argumentó: "La burbuja de la que hablás es la que estaba en tu gestión", apuntó la funcionaria libertaria quien, tras ser interrumpida por el legislador porteño, se envalentonó.

En el estudio televisivo, además de los conductores del programa y los protagonistas del cruce, estaban el auditor general de la Nación, y los exmandatarios kirchneristas se caracterizaron por "subsidiar todo, generar clientelismo político, utilizar a los sectores más vulnerables y generar un alto índice de pobreza".

"Javier Milei, durante los últimos 12 años, está poniendo a la Argentina de pie", resaltó la edil. Ante la atenta mirada de Santoro, Gianni enumeró: "Milei generó más empleo, más inversión, terminó con el empleo militante y con los piquetes. Terminó con el curro que tenían armado y montado en cada estructura de poder"





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