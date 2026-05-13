Legal Advisor's Analysis of Labour Reform Law's Implementation Hints at Dispute over Payments, Indemnification Criteria

A prominent legal advisor to employers and employees, Julián de Diego, believes that the legal process over the implementation of the Labour Reform Law could potentially lead to disputes over payments and the new criteria for assessing indemnification.

Aunque la Corte rechazó el per saltum y deixãa en vigor la reforma, el abogado laboralista Júlían de Diego anticipó una larga disputa judicial sobre indemnizaciones, pagos en cuotas y criterios de interpretación.

Sin embargo, aclaró que el debate apenas empieza: mientras algunos artís;culos ya se aplican sin objeciones, otros 'van a ser objeto seguramente de correcciones' y varios podrían terminar declarados inconstitucionales por la Justicia.

'La dinámica empezó,' resumí, al referirse a los primeros fallos que cuestionan aspectos sensibles como el pago de sentencias en cuotas y los nuevos criterios indemnizatorios. Júlían de Diego es un abogado laboralista, reconocido como un referente en asesoramiento legal para empresas y empleadores. Es fundador y titular del estudio De Diego y Asociados, una firma líder en derecho laboral.

Es profesor emérito y titular ordinario de Derecho del Trabajo en la Universidad Cátlica Argentina, donde también dirige el posgrado de conducción de recursos humanos, coautor de numerosas reformas legislativas laborales y excoordinador de la Commission del Código del Trabajo del Senado de la Nacion. Fue galardonado con el premio Konex en el año 2016 en la categorió de Derecho Laboral y además fue premiado con la distincción de ADEPA





perfilcom / 🏆 10. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

La Reforma Laboral Argentina CGT Estado Justicia Laboral Justicia Contencioso-Administrativa Competencia Banco De Horas Salario DinÁ Mico Vacaciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Enrique Hernández analiza el impacto económico, político y legal de los recitales de BTSEnrique Hernández, periodista mexicano, analizó el impacto económico y político de los recitales de BTS, el estancamiento de la economía mexicana y la presión política de Estados Unidos sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Read more »

Por decisión oficial, los hijos serán anotados únicamente con el apellido de la madre si los padres no están casados legalmenteLa norma establece que en caso de ausencia de vínculo legal con el padre, usará solo el apellido de la madre para registrar al bebé.

Read more »

Jubilación para profesionales: cómo funcionan las cajas que pagan mucho más que ANSESLas claves sobre este sistema, su arquitectura legal y las razones detrás de su rendimiento diferencial.

Read more »

Colombian Justice Releases Sandra Ortiz, Ex-Presidential Advisor, on Legal GroundsLa justicia colombiana ordenó la libertad inmediata de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, luego de concluir que se vencieron los términos legales para iniciar el juicio en su contra por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se produjo después de que el despacho judicial determinara que transcurrieron más de 240 días desde la radicación del escrito de acusación sin que arrancara formalmente el juicio oral.

Read more »