Lección futbolística: el riesgo de abusar de salir jugando

El partido inaugural mostró cómo un error en la salida bajo presión puede derivar en gol en contra, reforzando la idea de que no se debe forzar el juego corto en momentos críticos. Los árbitros, por su parte, advierten con tarjetas sobre la necesidad de cuidar el balón.

El fútbol , en cualquiera de sus modalidades -amateur, fútbol 5 o profesional-, sigue ofreciendo enseñanzas claras sobre la toma de decisiones dentro del campo. Una de las más recurrentes, y que a menudo se ignora por la influencia de estilos de juego modernos, es la de no abusar de un recurso concreto, como la salida jugada desde el arquero, cuando la situación del partido o la presión rival lo desaconsejan.

En el partido inaugural que sirve como referencia, el equipo visitante sufrió rápidamente el viento en contra tras cometer un error grave en su propia área. Un saque de arco, en lugar de ser despejado o jugado con seguridad, fue controlado por un defensor que recibió de espaldas a la cancha y sin panorama. La presión rival fue inmediata, provocó la pérdida y, en cuestión de segundos, el balón terminó en el fondo de su propio arco.

Esta acción repite patrones ya vistos en múltiples partidos, donde la intención de construir desde atrás choca contra la realidad de la rivalidad y la incapacidad para ejecutar con seguridad. Estilos de juego existen muchos: posesión prolongada, transiciones rápidas, contragolpes o presión alta. Todos son válidos si se adaptan a las características del equipo y se ejecutan con criterio.

Lo inadmisible es el capricho de insistir en salir jugando por abajo a toda costa, asumiendo riesgos innecesarios que suelen terminar en goles en contra. Pep Guardiola, con el Barcelona y el Manchester City, marcó un camino de éxito basado en la posesión, pero también en la inteligencia para saber cuándo tocar y cuándo despejar. No se puede copiar su modelo sin poseer los jugadores adecuados ni la comprensión táctica necesaria.

Los 101 minutos de este partido inaugural demostraron también la postura de los árbitros: serán estrictos en aplicación del reglamento, especialmente en faltas técnicas y tarjetas por protestas, para marcarle un rumbo de disciplina a los jugadores. Pero más allá de la interpretación arbitral, lo que quedó en evidencia es que el sentido común debe prevalecer.

Un pase a un compañero de espaldas a la cancha, en plena salida y bajo presión, suele ser una invitación al error y al gol rival. La lección está servida: en el fútbol, como en la vida, forzar lo que no se puede dominar suele tener consecuencias negativas





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