LeBron James Hace Historia en Playoffs de la NBA al Jugar con su Hijo Bronny

Los playoffs de la NBA arrancan con un hito histórico: LeBron James se convierte en el primer padre en jugar junto a su hijo, Bronny, en la postemporada. Además, se detallan las victorias iniciales de Cleveland Cavaliers, New York Knicks y Denver Nuggets.

La temporada de playoffs de la NBA ha comenzado con una intensidad palpable, marcando el inicio de la fase decisiva del baloncesto de élite. Sin embargo, este arranque ha estado marcado por eventos singulares que, como es habitual, sitúan a LeBron James en el centro de la atención.

The King no solo celebró la victoria de Los Angeles Lakers sobre los Houston Rockets por 107-98, sino que también inscribió su nombre en la historia de la liga al compartir la cancha en un partido de postemporada con su hijo, Bronny. Este hito convierte a LeBron y Bronny James en la primera pareja de padre e hijo en participar juntos en los playoffs de la NBA.

A sus 41 años, la leyenda de Akron continúa reescribiendo los anales de la NBA. Su legado trasciende las estadísticas impresionantes que lo consolidan como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. El hecho de haber compartido minutos en la cancha durante la postemporada tuvo un significado profundo para él, como expresó tras el encuentro: 'Estaba en la cancha con mi hijo. En un partido de playoffs. Eso es probablemente lo más loco que me ha pasado en mi carrera'. Estos momentos, que trascienden lo meramente deportivo, son los que lo impulsan a seguir compitiendo. LeBron enfatizó la trascendencia de esta vivencia: 'Fue tan genial estar allí con él, y su hermano, y su hermana, y su madre en el pabellón, y su abuela... mi mamá puede ver a su hijo y a su nieto durante los playoffs. Eso es una locura'. Esta unión familiar en un escenario tan competitivo resalta la importancia personal de este logro para LeBron James y su familia.

Previamente, LeBron y Bronny ya habían hecho historia durante la temporada regular en marzo, al lograr asistirse mutuamente en varios partidos, un logro que llena de orgullo a toda la familia. La victoria de los Lakers en este primer encuentro de playoffs se produjo a pesar de la ausencia de dos de sus jugadores clave: Luka Doncic y Austin Reaves, quienes se encuentran lesionados. Ante esta situación, LeBron James valoró el esfuerzo colectivo de sus compañeros para asumir la responsabilidad: 'Cuando te falta tanta potencia de fuego como ahora con Austin Reaves y Luka fuera, todos tenemos que colaborar. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo y dar un poco más'. El equipo, dirigido por JJ Reddick, contó con una actuación estelar de LeBron James, quien lideró la ofensiva para asegurar el primer punto de la serie (el próximo encuentro está programado para el martes). The King finalizó el partido con 19 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias, estableciendo su récord personal en este último apartado en casi 300 partidos de playoffs disputados.

Paralelamente, otros equipos también iniciaron con paso firme en la postemporada. Los Cleveland Cavaliers se impusieron a los Toronto Raptors por 126-113, liderados por los 32 puntos de Donovan Mitchell en el encuentro inaugural de los playoffs de 2026. James Harden, en su decimoséptima temporada en la NBA y en busca de su primer anillo, contribuyó con 22 puntos y 10 asistencias para los Cavaliers, mientras que Max Strus aportó 24 puntos, sumando entre los tres 78 puntos para Cleveland. En otro frente, los New York Knicks comenzaron la serie de cuartos de final venciendo a los Atlanta Hawks por 113 a 102. La dupla de estrellas neoyorquinas, Jalen Brunson y Karl Anthony-Towns, anotó 53 puntos, casi la mitad del total del equipo. Los Denver Nuggets también debutaron con victoria, superando a los Minnesota Timberwolves en el primer partido de los cuartos de final de la Conferencia Oeste por 116 a 105. Jamal Murray fue fundamental con su efectividad en tiros libres (16 de 16), y Nikola Jokic brilló con otro triple doble (25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias), acercándose a superar el récord de Russell Westbrook en esta categoría entre temporada regular y playoffs.





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