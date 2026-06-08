Leasing inmobiliario: una alternativa flexible frente a los créditos hipotecarios tradicionales

El leasing inmobiliario permite a familias, profesionales y empresas acceder a inmuebles sin la alta inversión inicial de una hipoteca, ofreciendo uso inmediato, opción de compra y ventajas fiscales, aunque con riesgos de incumplimiento.

Novedades y consejos en el ámbito de los negocios, los emprendimientos y las grandes corporaciones revelan que, a pesar de la reaparición de los créditos hipotecarios y el renovado interés de familias, profesionales y empresas por acceder a financiamiento inmobiliario, los requisitos de ingresos, el ahorro previo exigido y el elevado costo financiero continúan limitando la participación de muchos potenciales compradores.

En este contexto, el leasing inmobiliario surge como una alternativa que permite a los usuarios disponer de un inmueble durante un plazo determinado, pagando cuotas periódicas, sin que la titularidad se transfiera de inmediato al arrendatario. El bien permanece en manos del dador -generalmente una entidad financiera o una sociedad autorizada- hasta que el tomador ejerce la opción de compra y paga el valor residual pactado, momento en el cual se formaliza la transferencia definitiva del dominio mediante escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad, garantizando la oponibilidad frente a terceros.

El contrato de leasing establece, además del plazo y la periodicidad de los pagos, la composición del canon: una parte destinada a amortizar el valor del inmueble, otra correspondiente al costo financiero y, según lo acordado, posibles gastos asociados como seguros, impuestos, expensas y tasas. La opción de compra representa el elemento diferenciador respecto a una locación tradicional, ya que el tomador no solo utiliza el bien sino que también conserva la posibilidad de adquirir la propiedad al término del contrato, normalmente una vez canceladas tres cuartas partes del canon total.

El valor residual se fija al inicio de la operación, proporcionando previsibilidad al tomador, que conoce de antemano el monto necesario para quedar con la titularidad plena. Esta modalidad resulta particularmente atractiva para personas físicas, profesionales independientes, pymes y grandes empresas que buscan financiar la adquisición de oficinas, locales comerciales, depósitos, centros logísticos, plantas industriales o cualquier otro inmueble destinado a actividades productivas.

Para una compañía, disponer de un inmueble mediante leasing permite liberar capital que de otro modo quedaría inmovilizado, destinándolo a capital de trabajo, inversión en tecnología, ampliación de operaciones, contratación de personal o expansión comercial. En sectores donde la demanda, la logística o la escala del negocio pueden variar, la flexibilidad que brinda el leasing -incluyendo la posibilidad de probar una ubicación antes de decidir una compra definitiva- se vuelve un factor estratégico.

Entre las variantes más relevantes para las empresas destaca el leaseback o retroleasing, que consiste en vender un inmueble propio a una entidad financiera y, simultáneamente, tomarlo en leasing, obteniendo liquidez inmediata sin abandonar el uso del activo. Al finalizar el contrato, la empresa puede recuperar la propiedad mediante el pago del valor residual, lo que le brinda una herramienta para financiar capital de trabajo, cancelar pasivos, sostener inversiones o impulsar proyectos de expansión sin desprenderse operativamente de un activo estratégico.

Desde el punto de vista financiero y tributario, el leasing inmobiliario puede ofrecer ventajas en el flujo de caja al distribuir los pagos a lo largo del tiempo, así como efectos contables e impositivos que dependen del destino del inmueble, la estructura del contrato, el plazo, el valor residual y la situación fiscal del tomador. Los cánones pueden recibir un tratamiento fiscal distinto al de una compra directa financiada con deuda, y pueden existir implicaciones de IVA según el tipo de bien, su uso y la naturaleza de la operación.

Por ello, la conveniencia del leasing no debe evaluarse únicamente en función del monto de la cuota, sino considerando el costo total, el impacto fiscal, el plazo, el valor residual y las condiciones de salida. No obstante, el leasing no está exento de riesgos; el incumplimiento de los pagos puede conllevar la pérdida del derecho de uso y la imposibilidad de ejercer la opción de compra, lo que subraya la importancia de una adecuada planificación financiera antes de optar por esta forma de financiamiento





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