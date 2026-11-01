Leandro Paredes y Boca Juniors ganan el superclásico y lideran la tabla

Leandro Paredes celebra la victoria de Boca Juniors sobre River Plate en el superclásico, destacando la inteligencia del equipo para sumar tres puntos cruciales.

Leandro Paredes, el capitán de Boca Juniors, continúa extendiendo su racha impecable en los superclásico s desde su regreso al club. Durante este período, el mediocampista argentino ha participado en tres encuentros contra su eterno rival, River Plate, y ha logrado ganar los tres partidos disputados. Esta victoria confirma el dominio actual del equipo de La Bombonera en los duelos de mayor importancia.

Paredes destaca la inteligencia táctica del equipo

Gonzalo Suli Le reportó que Paredes no necesitó demasiadas palabras para explicar cómo Boca se quedó con un superclásico caliente que lo tuvo como protagonista directo. Después de una semana cargada de declaraciones cruzadas, chicanas y tensión entre ambos bandos, el capitán puso el foco exclusivamente en lo que pasó dentro de la cancha. Fiel a su estilo de liderazgo, destacó la inteligencia del equipo para jugar un partido que tenía mucho más que tres puntos en disputa, valorando la madurez mostrada bajo presión.

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El volante, que volvió a Boca para ponerse el equipo al hombro, disfrutó de una victoria especial. No sólo por tratarse de River Plate, sino por todo lo que había alrededor del evento deportivo. Paredes reconoció que uno sueña siempre con momentos así y le dijo a los chicos que íbamos a vivir algo único y que lo disfruten. La adrenalina de una Bombonera que lo ovacionó en su salida cuando salió reemplazado por Marcos Acuña, conocido como Belmonte en el texto original, a los 40 minutos del segundo tiempo.

El capitán mira más allá de la victoria inmediata

Creo que podíamos haber hecho algún gol más. Fuimos inteligentes y ganamos. Estamos a un paso, analizó Paredes. Es un clásico, fue siempre así y será siempre así. Lo más importante es que Boca ganó, la gente está contenta y que estamos a un paso, añadió. Paredes conoce el mundo Boca desde Inferiores, se fue a Europa y regresó para ser la referencia de un equipo que encontró en él a su líder futbolístico y anímico. Su presencia ha sido clave para estabilizar al grupo en momentos definidos.

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Desde su vuelta disputó tres Superclásicos y ganó los tres. Un pleno que suma peso en una historia que recién empieza a escribir su segundo capítulo con el capitán. Pero el festejo no lo hace perder de vista el panorama competitivo actual. Boca está a una victoria de asegurarse la Tabla Anual, jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y todavía tiene la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield. La carga de exigencias es alta para el plantel.

Objetivos claros para el resto del torneo

Era el objetivo pelear todo al final. Todavía no conseguimos nada, pero estamos en buen camino, avisó Paredes. El mediocampista mantiene la perspectiva correcta, recordando que cada triunfo es un paso necesario hacia las metas mayores del calendario. Ganó el Superclásico, dejó su lectura de una tarde caliente y ahora quiere que Boca vaya por todo. La concentración se mantiene en los próximos compromisos para asegurar los títulos en juego.