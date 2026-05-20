Leandro Paredes se enoja con árbitro después de polémico final Boca-Cruzeiro

El capitán del equipo anfitrión se enoja con la decisión del árbitro Jesús Valenzuela de no pitar la mano de Lucas Romero en el área de Boca y cree que las decisiones son raras en ambos bandos.

Leandro Paredes se enarojó tras el polémico final entre Boca y Cruzeiro : 'Es raro cómo deciden' El capitán mostró su enojo con la decisión del árbitro Jesús Valenzuela de no pitar la mano de Lucas Romero en el área que podrían haber significado un penal a los 90+11'.

Paredes se enoja contra Jesús Valenzuela tras la decisión del referí: 'Es una vergüenza'. La parada brava de Boca frente a Cruzeiro finalizó con una inmensa polémica, luego de que el árbitro Jesús Valenzuela pite el final mientras todo el plantel del Xeneize pedía una mano de Lucas Romero en el área, que podría haber sido un penal al minuto 90+11'.

Luego de una breve revisión del VAR, el referí terminó el encuentro y generó la furia de los futbolistas, que le reclamaron impetuosamente con Leandro Paredes y Lautaro Blanco como las caras más visibles





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Boca Cruzeiro Leandro Paredes Pólémico Final Decisión Del Árbitro Lucas Romero Jesús Valenzuela Parada Brava VAR Furia De Los Futbolistas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Qué necesita Boca ante Cruzeiro y los distintos escenarios para clasificar a octavosEl Xeneize milita tercero en el Grupo D y el cruce con los brasileños de este miércoles será determinante para sus aspiraciones de pasar a la próxima ronda.

Read more »

El equipo de Boca vs. Cruzeiro con un cambio de último momentoClaudio Ubeda hizo la última práctica de fútbol antes de recibir a los brasileños en la Copa Libertadores y volvió a meter mano en el 11 que había probado el finde.

Read more »

La foto viral de Paredes y Cavani en la previa al partido con CruzeiroEl Xeneize se juega mucho en los últimos dos encuentros de Copa y una imagen de los máximos referentes refleja el clima del plantel en busca de un objetivo trascendente.

Read more »

Lo inventó Paredes, lo hizo Merentiel: el gol de Boca para el 1-0El capitán ejecutó con maestría un tiro libre casi desde la línea lateral y la Bestia, al borde del offside, la empujó abajo del arco para adelantar provisoriamente al Xeneize frente al conjunto brasileño.

Read more »