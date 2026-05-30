Leandro Paredes en riesgo de no participar en el Mundial 2026

La lesión de Leandro Paredes pone en riesgo su participación en el Mundial 2026, generando una situación sensible en la Selección Argentina. Emiliano Buendía es considerado el principal candidato para ocupar su lugar, pero su situación dentro del ciclo de Lionel Scaloni no está consolidada.

Leandro Paredes , un jugador clave en la Selección Argentina , se encuentra en la lista final para el Mundial 2026 , pero una lesión lo pone en riesgo de no poder participar.

Esto ha generado una situación sensible, ya que su ausencia no solo significaría reemplazar a un jugador, sino también a una función específica dentro del sistema. La prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina está analizando posibles variantes para ocupar el lugar de Paredes, un volante central organizador clave en el equipo.

En la carrera por ocupar ese lugar, Emiliano Buendía es considerado el principal candidato, debido a su creatividad, último pase y capacidad para romper líneas en la cancha. Sin embargo, su situación dentro del ciclo de Lionel Scaloni nunca terminó de consolidarse, ya que compite en un sector con varias opciones establecidas, como Mac Allister, De Paul, Enzo Fernández y Lo Celso.

Su principal desafío es estructural, ya que no es un jugador de funcionamiento automático dentro del equipo, sino una apuesta de desequilibrio más creativo. Por detrás del principal candidato, aparecen opciones con perfiles distintos, más orientadas al equilibrio o la rotación en la zona media, como el volante central moderno, Juan Foyth, y el volante de corte más clásico, Alexis Mac Allister.

Estos jugadores ofrecen alternativas de orden y estructura, aunque todavía no han demostrado suficiente en la Selección para imponerse sobre nombres ya asentados. La situación de Paredes y la búsqueda de un reemplazo lo ponen en la mira de la prensa y los aficionados, generando una gran expectación alrededor del Mundial 2026





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leandro Paredes Mundial 2026 Selección Argentina Emiliano Buendía Lionel Scaloni Fútbol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dos jugadores argentinos parecen tener un lugar asegurado en la nómina del Mundial 2026La selección argentina parece tener listos a dos jugadores que podrían estar en la nómina del Mundial 2026. A pocas horas de que se revele la nómina oficial, dos futbolistas han ganado mucho terreno y parecen tener un lugar asegurado.

Read more »

Scaloni sobre la lista del Mundial 2026: Es un momento incómodo definir la nóminaEl entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, reconoció la dificultad de elegir a los 26 jugadores para el Mundial 2026, destacando que es un momento incómodo para quienes queden fuera. Mientras tanto, la AFA presentó un nuevo sponsor en un evento donde también se mostró la pelota oficial del torneo, 'Trionda'. El equipo viajará a Estados Unidos para preparar los amistosos previos al debut contra Argelia el 16 de junio.

Read more »

Scaloni define la lista de Argentina para el Mundial 2026: dudas en defensa y mediocampoEl entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, anunciará en los próximos días la lista de 26 jugadores para la Copa Mundial 2026. Con los arqueros casi confirmados, las principales incógnitas giran en torno a la defensa, concretamente si se incluirá un quinto central tras la lesión de Gonzalo Montiel, y en el mediocampo, donde cuatro volantes pelean por uno o dos cupos. También se debate si se priorizará un delantero extra o un centrocampista más, en un plantel que busca defender el título obtenido en Qatar.

Read more »

Selección argentina: los 26 convocados para el Mundial 2026 confirmados por Scaloni con Messi como banderaLa AFA publicó la nómina final; la selección debuta el 16 de junio ante Argelia, en Kansas

Read more »