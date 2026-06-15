Leading figures in Latin America's approval ratings

This news article provides an overview of the approval ratings of several Latin American leaders, highlighting their current standings and any changes in their popularity since the previous month.

Nayib Bukele (El Salvador) lidera la tabla con un 69,1% de imagen positiva. Aunque su nivel de aprobación es altísimo, el informe registra una leve caída respecto a mayo (donde tenía 67,5%).

A pesar de estar en el podio, la mandataria mexicana experimentó una de las caídas más nítidas del mes, perdiendo más de dos puntos frente al 67,8% que ostentaba en la medición anterior. El podio lo completa Javier Milei: recuperación en medio de un clima adverso.

Javier Milei se ubica en el puesto 13 de 18, con un crecimiento de 3,1 puntos porcentuales, pasando de un 34,8% en mayo a un 37,9% en junio, aunque su imagen negativa sigue siendo alta, situándose en el 59,6%. En el desglose detallado, Milei cosecha un 27,2% de imagen ‘Muy Buena’ y un 10,7% de ‘Buena’, frente a un 50,5% que califica su gestión como ‘Muy Mala’.

Se posiciona en línea con otras mediciones locales, que ven una merma en la imagen del Presidente en el primer semestre de 2026. Milei vio un descenso en la perspectiva de los argentinos sobre su gestión. En febrero de este año, Milei tenía una imagen negativa del 49,6%: cuatro meses más tarde, incrementó su imagen positiva en 5,4 puntos, llegando al 29,5%, aunque sigue penúltima en el ranking general.

Rodrigo Paz de Bolivia sufrió el derrumbe más estrepitoso: cayó 9,2 puntos porcentuales





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