León XIV y la polarización ideológica en Perú

Robert Prevost, exvicepresidente del episcopado peruano, tuvo un roce con el fujimorismo por cuestionar el indulto al expresidente Alberto Fujimori y combatió a la comunidad ultraconservadora Sodalicio de Vida Cristiana. También tuvo vicisitudes en su relación con su país de adopción, Perú.

Como ocurría con Francisco en Argentina, tampoco León XIV se salva de la polarización ideológica en Perú . En político, Robert Prevost tuvo un roce con el fujimorismo por cuestionar el indulto al expresidente Alberto Fujimori.

En lo religioso, en un país muy polarizado, donde coexistieron por muchos años grandes referentes del Opus Dei y de la Teología de la Liberación, combatió a la comunidad ultraconservadora Sodalicio de Vida Cristiana. En lo político, Robert Prevost tuvo un roce con el fujimorismo por cuestionar el indulto al expresidente Alberto Fujimori.

En la Iglesia católica también suele venir a cuento el conocido refrán español que reza ‘en todas partes se cuecen habas’ como una forma de decir que todos en todas partes tienen conflictos. En ese sentido, aunque no pueden equipararse las controversias que suscitó Francisco en Argentina con las que provocaen Perú porque las mayores polémicas con Jorge Bergoglio se produjeron cuando ya era papa y, además, tienen en común vicisitudes parecidas que exploradas ayudan a conocerlos mejor.

Los motivos de las polémicas en torno a Francisco son harto sabidos. Pero allende las tierras peruanas, es menos conocido lo que vivió y aún vive León XIV en relación con su país de adopción. Por lo pronto, en materia política tuvo un encontronazo con el fujimorismo cuando en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó mientras cursaba una condena por delitos de lesa humanidad.

Si bien no rechazó abiertamente la medida, Robert Prevost consideró que debía ‘pedir perdón personalmente por algunas de las grandes injusticias, y no genéricamente como lo hizo’





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