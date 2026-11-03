León XIV visita Argentina: Gobierno busca tregua política y Milei enfrenta tensión internacional

El Papa León XIV llega a Argentina mientras el Gobierno de Javier Milei intenta reducir la confrontación interna y externa ante la incertidumbre de las elecciones en Brasil y Estados Unidos.

La llegada del papa León XIV a la Argentina se acerca rápidamente, generando una estrategia coordinada por el Gobierno nacional para suavizar el clima político interno. La administración de Javier Milei busca proyectar una imagen de diálogo y apertura que refleje los valores promovidos por el pontífice, en un contexto de tensiones electorales y económicas. Esta iniciativa de distensión incluye invitaciones formales a figuras clave de la oposición y gobernadores provinciales para evitar conflictos durante su estadía.

Invitaciones oficiales y reunión en Palacio Libertad

La vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó a TN que recibió la convocatoria oficial para participar del encuentro programado para el domingo en el Palacio Libertad. Durante esta reunión, coincidirá con el presidente Javier Milei a pesar del distanciamiento político que han mantenido recientemente. La intención del Gobierno es demostrar unidad institucional frente a la visita papal, aunque por limitaciones de espacio se decidió no invitar a expresidentes por el momento. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia para mostrar apertura a los mandatarios provinciales, incluyendo a referentes de la oposición.

Also read La Provincia aprovecha la visita de León XIV para reclamar una audiencia entre Kicillof y Milei

Tono medido y diferencias sobre políticas sociales

En su última aparición pública, Javier Milei utilizó la Noche de Celebración por Israel, organizada en la Iglesia Visión de Futuro, para adoptar un discurso más conciliador. Recibió el Premio Gratitud y se pronunció claramente contra el resurgimiento global del antisemitismo, celebrando a la vez la inminente llegada del pontífice. "Este acontecimiento servirá para reforzar nuestros compromisos con los valores judeocristianos, que constituyen los cimientos de Occidente", afirmó el mandatario. No obstante, la agenda de León XIV expondrá fricciones con el gobierno libertario, especialmente en la visita al Cottolengo Don Orione en Claypole, donde se debatirán los recortes a recursos para personas con discapacidad. Asimismo, el paso por un establecimiento penitenciario tensionará el discurso de endurecimiento de penas sostenido por el oficialismo.

Advertisement

Impacto de Brasil y alertas del mercado financiero

La búsqueda de una tregua política coincide con un escenario internacional crítico que preocupa a la Casa Rosada. La victoria electoral de Lula da Silva en Brasil, donde Milei había respaldado a Flávio Bolsonaro, ha reactivado las expectativas del peronismo y sumado incertidumbre a los mercados argentinos. Esta situación se suma a la atención puesta en las elecciones legislativas de Estados Unidos, lo que generó un deterioro en los activos locales. El riesgo país cerró el lunes en 805 puntos básicos, alcanzando su nivel más alto desde las elecciones de octubre de 2025. Los analistas vinculan esta caída con el contexto internacional, los vencimientos de deuda y las dudas sobre las presidenciales de 2027.

Estrategias electorales del peronismo y el PRO

Mientras el oficialismo intenta bajar la intensidad, la oposición avanza en sus estrategias para disputar el poder en 2027. El peronismo reorganizó sus fuerzas después de que los estrategas de la campaña de Lula, como André Janones, se reunieran con Cristina Kirchner y Sergio Massa. El objetivo es trasladar la experiencia de movilización a través de redes sociales y grupos de WhatsApp al contexto argentino. Kirchner mantiene abierta la discusión sobre su candidatura presidencial, esperando una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre su condena en la causa Vialidad. Por su parte, el PRO, bajo el liderazgo de Mauricio Macri, reafirmó fortalecer su armado territorial y postergar decisiones sobre posibles acuerdos con La Libertad Avanza para llegar preparados a los comicios.