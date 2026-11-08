León XIV viaja a Argentina tras visita pastoral a Uruguay con agendamiento oficial

El Papa León XIV llega a Buenos Aires, Córdoba y Luján. Conoce el cronograma detallado de reuniones con Milei y celebraciones para sus más de dos millones de seguidores.

El pontífice León XIV inicia su gira argentina tras finalizar una intensa jornada pastoral en Uruguay, donde recibió un cálido recibimiento antes de su partida hacia Buenos Aires, Córdoba y Luján. Se estima que más de dos millones de seguidores podrían participar en los eventos principales de este viaje, marcando un hito en la agenda religiosa y política del país.

Cronograma oficial de actividades en Argentina

El calendario detallado muestra que el miércoles 11 de noviembre, León XIV realizará una visita clave a Luján antes de partir hacia Perú. Este día contempla una agenda institucional y religiosa de alto nivel, diseñada para maximizar el encuentro con la sociedad civil y las autoridades del estado.

Also read Antes de viajar a Argentina, el papa León XIV recorrió un barrio humilde de Uruguay

La mañana del miércoles comienza a las 15:15 con un encuentro en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Allí, el Papa se reunirá con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales para dialogar sobre el futuro de la iglesia local y las misiones evangelizadoras.

La tarde del 11 de noviembre se centra en la Basílica de Luján, donde se desarrollará la celebración principal. Para gestionar la seguridad y el flujo de personas, el municipio ha preparado un operativo integral que abarca la zona de la Basílica, la plaza central y los espacios transversales para ordenar la circulación.

Advertisement

Antes de estas actividades en tierra, la logística de transporte se encuentra en marcha. Aerolíneas Argentinas ha implementado un servicio especial para trasladar al Papa y a su comitiva desde Montevideo hasta Buenos Aires, asegurando la puntualidad y seguridad del viaje.

Operativo de vuelo y logística de Aerolíneas Argentinas

El vuelo principal AR1091 despegará de Montevideo a las 15:30 y llegará al Aeroparque Jorge Newbery a las 16:25. Esta aeronave transportará a León XIV y a su séquito oficial, marcando el inicio formal de su estancia en la capital argentina.

Adicionalmente, un segundo avión despegará de Montevideo a las 16 y aterrizará en el Aeroparque a las 16:55. Este vuelo será operado con un Boeing 737 carguero exclusivamente para transportar el equipaje de la delegación papal, garantizando que todo el material necesario esté disponible para los eventos.

Reuniones con autoridades y líderes religiosos

Durante los cuatro días de estancia en Argentina, León XIV mantendrá encuentros significativos con el presidente Javier Milei, así como con otras autoridades nacionales. Estas reuniones buscan alinear posturas sobre temas de interés común y fortalecer los lazos entre la iglesia y el estado.

Además de los encuentros políticos, el pontífice se reunirá con representantes de distintos sectores sociales y religiosos. La agenda incluye una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires a las 19:45, un espacio clave para la coordinación pastoral interna.

Advertisement

El martes está programado un encuentro a las 17:30 con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Este diálogo interconfesional subraya el compromiso del Papa con la unidad y la diversidad espiritual de la región.

Mensaje de despedida desde Uruguay y legado pastoral

Antes de emprender el viaje, León XIV encabezó una misa memorable en la Catedral Basílica de Florida, donde reafirmó la devoción de los uruguayos por la Virgen de los Treinta y Tres Orientales. Su homilía puso el foco en el papel fundamental de las familias en la transmisión de la fe.

El Pontífice hizo una referencia especial a las madres y abuelas, pidiéndoles que no abandonen la tarea de enseñar las creencias, incluso cuando los jóvenes se alejen de la Iglesia. Les instó a dar testimonio a través de acciones cotidianas, el respeto familiar y la honradez.

En otro tramo de su mensaje, llamó a los fieles a acercarse activamente a quienes se han alejado de la religión. "Hay que entrar de nuevo en las casas. Hay que acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo", sostuvo el Papa en un llamado directo a la evangelización personal.

Al finalizar la celebración, León XIV depositó una Rosa de Oro ante la imagen de la Virgen y consagró nuevamente a Uruguay a su protección. Agradeció a las autoridades civiles, religiosos, organizadores y voluntarios, expresando que lleva al pueblo uruguayo en su corazón y solicitando su acompañamiento con oraciones.