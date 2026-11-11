León XIV usa casulla celeste y blanca en Luján por Argentina

El papa León XIV vistió colores patrios en la Basílica de Luján, evocando a Francisco y honrando a la Virgen María en su visita oficial.

El pontífice actual, León XIV, encabezó una misa solemne este miércoles en la ciudad de Luján, donde eligió deliberadamente una casulla con los colores celeste y blanco. Esta decisión litúrgica establece un claro vínculo visual con la bandera argentina y el manto tradicional atribuido a la Virgen de Luján, creando un momento simbólico significativo para la diáspora católica local.

Simbolismo litúrgico y conexión histórica

La elección cromática no es arbitraria, sino que remite directamente a la identidad nacional argentina y a la devoción mariana profunda del país. Estos mismos tonos fueron utilizados previamente por Jorge Bergoglio cuando oficiaba como arzobispo de Buenos Aires durante una peregrinación a esta localidad sagrada en el año 2008, demostrando una continuidad histórica en las preferencias estéticas del liderazgo argentino en la Iglesia.

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Mensaje central y homilía del pontífice

León XIV expresó su gratitud a Dios por la experiencia vivida durante su reciente visita al territorio argentino, calificando explícitamente a esta nación como la cuna de su predecesor, el querido papa Francisco. Al dirigirse a los fieles reunidos, el pontífice recordó la historia fundacional de la imagen religiosa, señalando que la Virgen llegó a estas tierras en una carreta y decidió quedarse permanentemente entre la población local.

Bendición geográfica y espiritual

El mensaje incluyó una bendición específica dirigida a la tierra de María Inmaculada, vinculando sus colores patrios con la presencia divina. León XIV invocó la gloria del Señor para cada región geográfica del país: los cerros y valles del norte, los imponentes glaciares del sur, los ríos y selvas del este, así como las cordilleras majestuosas del oeste, pidiendo que los pueblos anuncien el Evangelio con alegría.

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Reacción pública y detalles de la vestimenta

La casulla principal es de color celeste, adornada con una banda vertical blanca en la parte frontal que incluye tres símbolos marianos dorados tradicionales. Estos elementos incluyen una corona, rayos de luz y el monograma de la Virgen María, con la palabra Regina bordada en la parte inferior. Los fieles destacaron en redes sociales el diseño como un outfit bien argentino, reconociendo la intención diplomática y cultural detrás de la elección litúrgica.

Legado de escucha de Bergoglio en 2008

En 2008, Jorge Bergoglio centró su homilía posterior a la XXXIV Peregrinación Juvenil en la importancia crítica de saber escuchar al pueblo. Criticó a quienes prefieren dominar al otro en lugar de oír sus reclamos, afirmando que la sociedad necesita aprender a escuchar y ser escuchada, advirtiendo sobre el peligro de pasar de largo ante las necesidades ajenas.