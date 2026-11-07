León XIV sorprende con gesto espontáneo hacia jóvenes en Uruguay

El Papa León XIV bromeó con fieles en Uruguay, rompiendo el protocolo al saludar desde la ventana de la Nunciatura. Detalles de su gira por América del Sur que finaliza en Perú.

La juventud uruguaya recibió con entusiasmo a León XIV durante la noche del viernes, celebrando su llegada con cánticos y una fuerte presencia que marcó el inicio de la gira pontificia por la región. El encuentro, que tuvo lugar frente a la residencia diplomática en Montevideo, mostró un tono cercano y desenfadado por parte del Sumo Pontífice, quien decidió interactuar directamente con los fieles antes de retirarse a descansar.

Interacción espontánea en la Nunciatura

León XIV bromeó con los jóvenes presentes, aprovechando un momento de relajación tras finalizar sus actividades oficiales y presidir las Vísperas en la Catedral Metropolitana. Al escuchar el fervor de la multitud desde el interior de la Nunciatura, el pontífice optó por romper el protocolo habitual y asomarse al balcón para agradecer el apoyo, un gesto que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

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Detalles del intercambio con los fieles

En su intervención, León XIV reconoció el deseo del Nuncio de dormir, aunque concedió que los jóvenes podrían cantar hasta la hora que desearan, siempre considerando el descanso de los vecinos. El pontífice expresó su gratitud por el entusiasmo demostrado y lanzó una bendición solemne, deseando que la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descendiera sobre todos los asistentes presentes en la calle.

Itinerario oficial por América del Sur

Esta visita forma parte de una gira extensa que abarca un total de doce días y diez ciudades, con inicio en Uruguay y finalización en Perú el próximo domingo 17. La trayectoria del Sumo Pontífice conecta distintos puntos estratégicos del continente, consolidando una agenda pastoral que busca fortalecer los vínculos eclesiales y culturales en la región sudamericana.

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Continuación de la gira hacia Argentina

El viaje del Papa llega este domingo al Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires, procedente de Montevideo, marcando el inicio de la esperada visita oficial en Argentina. Esta etapa complementa la agenda continental y prepara el terreno para los eventos centrales que se desarrollarán en la capital argentina, donde se esperan grandes concentraciones de fieles y la presencia de autoridades locales.

Contexto geográfico y logístico

La ruta trazada por León XIV conecta capitales y centros urbanos clave, reflejando la importancia estratégica de cada parada en el marco de su ministerio global. La coordinación logística implica múltiples niveles de seguridad y movilidad, asegurando que el tránsito entre Montevideo, Buenos Aires y las futuras paradas en Perú se desarrolle con fluidez y orden, respetando los tiempos establecidos para cada actividad oficial.