León XIV se reúne con Alba Camargo en Córdoba y escucha el reclamo por los desaparecidos

Alba Camargo, sobreviviente de La Perla, pidió al papa León XIV ayuda para hallar a los desaparecidos en Córdoba tras la misa en FAdeA.

Alba Camargo tenía trece años cuando la dictadura secuestró a sus padres y a sus tíos. Pocos días después, un grupo de tareas entró a la casa de sus abuelos para llevársela a ella. Fue mantenida cautiva durante seis meses en el Buen Pastor, una cárcel manejada por monjas a la que eran llevadas prisioneras políticas. Cincuenta años después, Camargo fue una de las 20 personas elegidas por la Vicaría de los Pobres de Córdoba para reunirse con el papa León XIV durante su visita a la provincia.

El encuentro se produjo en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), después de que León XIV terminara de celebrar la misa. Camargo llegó al lugar cerca de las seis de la mañana. Cuando el oficio estaba por terminar, las veinte personas fueron convocadas detrás del altar para tener su momento con el pontífice.

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León XIV recibió el pedido de Alba Camargo en Córdoba

Alba Camargo le pidió al papa León XIV que ayude a encontrar a los desaparecidos de Córdoba. Se presentó como miembro de una querella que busca los huesos de personas desaparecidas en la provincia y le dijo que necesitaban apoyo para avanzar en la búsqueda.

Camargo representa al colectivo de familiares que, desde abril del año pasado, impulsa una causa conocida como la de los enterramientos clandestinos. La causa tramita en el juzgado federal de Hugo Vaca Narvaja. Según relató, le dijo al Papa que buscan a sus desaparecidos, que están cerca de allí, mientras León XIV le tomaba la mano.

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Camargo afirmó que le impresionó que el papa asintiera, porque sintió que estaba al tanto de lo que le estaba diciendo. Le entregó una carpeta que detalla la búsqueda emprendida por el colectivo de la querella. También le dio una carta que la familia de Sonia Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, le envió para que colabore en la búsqueda de un nieto y de todos los demás que buscan las Abuelas.

Tras el encuentro, Camargo dijo a Página/12 que estaba contenta por haber podido hablar con el Papa. Durante la misa, León XIV había hablado de los mártires de la Iglesia católica, y Camargo vinculó ese mensaje con la historia de su familia.

Excavaciones del EAAF en La Loma del Torito

El Equipo Argentino de Antropología Forense trabaja desde septiembre del año pasado en una zona aledaña a La Perla conocida como La Loma del Torito. Los trabajos de excavación son asistidos por otros expertos, como el geólogo Guillermo Sagripanti, de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).

La búsqueda se orientó hacia ese sector a partir de los testimonios de sobrevivientes y de un vecino de la zona. Según esos relatos, en el lugar podrían haber sido enterradas de forma clandestina personas que eran fusiladas por los represores del Tercer Cuerpo de Ejército. Algunos militares dijeron que hubo un operativo para remover los restos antes de la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó el país en septiembre de 1979 para documentar denuncias sobre desaparecidos y centros clandestinos de detención.

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El EAAF encontró pequeños fragmentos óseos dispersos, un hallazgo que es compatible con la existencia de ese operativo de remoción. Desde marzo, el equipo logró identificar restos que pertenecen a 38 personas desaparecidas.

La Perla y el asesinato de Jorge Omar Cazorla

La Perla fue un campo de concentración que funcionó entre 1976 y 1978 a la vera de la ruta que une Córdoba capital con Villa Carlos Paz. Se estima que por allí pasaron entre 2200 y 2500 personas. Los padres de Camargo, Armando Arnulfo Camargo y María Alicia Bértola, así como sus tíos Susana Beatriz Bértola y Juan Carlos Berastegui, fueron llevados a ese lugar.

Entre los hallazgos se encontró la medalla que llevaba Jorge Omar Cazorla, esposo de la sobreviviente Graciela Geuna e impulsora de la querella que promueve la búsqueda. Según la información disponible, Cazorla fue asesinado antes de llegar a La Perla. Había logrado escapar del auto en el que era conducido al centro clandestino, pero sus captores le dispararon. El crimen ocurrió a la altura de FAdeA, el mismo lugar donde León XIV celebró la misa y pidió a sus fieles una 'memoria agradecida' y una 'patria fraterna y solidaria'.

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