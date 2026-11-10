León XIV saluda desde el balcón de Juan Pablo II en Córdoba

El papa León XIV bendijo a miles de fieles desde el balcón del Arzobispado en Nueva Córdoba, replicando la imagen de Juan Pablo II y llamando a la unidad y la fe.

El papa León XIV replicó una imagen histórica al saludar desde el balcón del Arzobispado de Córdoba, en la zona de Nueva Córdoba. Desde ese balcón bendijo a las miles de personas congregadas sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en un gesto que quedó asociado a la visita de Juan Pablo II a la ciudad.

El saludo llegó después de que el Pontífice presidiera una multitudinaria misa en FAdeA y recorriera las calles cordobesas a bordo del papamóvil. El líder de la Iglesia Católica cerró así una jornada que combinó la celebración religiosa masiva con un recorrido por el centro de la ciudad.

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El balcón de Juan Pablo II y su peso simbólico

El balcón del Arzobispado de Córdoba tiene un valor simbólico particular para los fieles argentinos. En ese mismo espacio, ahora renovado, el papa Juan Pablo II había saludado a la multitud 39 años atrás, durante su gira pastoral de abril de 1987.

Al repetir el gesto desde el mismo lugar, León XIV conectó su visita con aquel antecedente. La escena reunió en un mismo punto de la ciudad la memoria de una visita histórica y la presencia del actual Papa frente a una multitud que aguardaba en las calles aledañas.

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Un mensaje de fe, gratitud y unidad

Frente a los presentes, León XIV improvisó un discurso breve y cálido. Agradeció a Dios por el don de la fe y por la posibilidad de compartirla en comunidad, y destacó la cantidad de personas que se acercaron a las calles de la ciudad.

Además, le agradeció a la gente por recibirlo y por el saludo que le dedicaron. En la parte central de sus palabras, el Papa hizo un fuerte énfasis en la juventud y en la importancia del esfuerzo colectivo, idea que resumió en la frase de que si los cordobeses se mantienen unidos podrán lograr todo.

Para cerrar, el Pontífice ofreció una bendición con referencia local. Afirmó que Dios está cerca de los presentes y estará siempre presente, y pidió que sigan viviendo su fe. Luego deseó que Dios bendiga a toda Córdoba.

Un operativo masivo para acompañar el saludo papal

Para facilitar la concurrencia de fieles en la zona de Nueva Córdoba, la Municipalidad de Córdoba implementó un amplio operativo logístico. Desde la noche anterior, el casco céntrico quedó reservado exclusivamente para peatones, lo que permitió la circulación de la multitud en las calles de acceso.

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Durante el operativo, los servicios de colectivos urbanos funcionaron de manera gratuita. Esa medida buscó que más personas pudieran llegar a la zona del saludo sin depender de transporte particular.

Quienes no lograron asistir a la masiva celebración de la mañana en FAdeA pudieron seguir la misa y el trayecto del papamóvil a través de pantallas gigantes instaladas sobre la avenida Yrigoyen. Después, esas mismas personas tuvieron la oportunidad de presenciar en vivo el histórico saludo de León XIV desde el icónico balcón de los papas.