León XIV saluda a Milei y conmueve con niño en Aeroparque

El papa León XIV llegó a Argentina, saludó a Javier Milei y rompió protocolo al bendecir a un niño con un carpincho en Aeroparque, iniciando una gira histórica.

El papa León XIV aterrizó en territorio argentino a las 16:33 horas a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentina s, marcando el inicio de su histórica gira. Desde el momento de su llegada al aeropuerto de Aeroparque, el líder de la Iglesia Católica demostró un estilo cercano y descontracturado que contrasta con la rigidez habitual de los viajes pontificios. Esta primera jornada en la nación sudamericana ha generado inmediatamente una de las imágenes más virales y emotivas de su estancia.

Saludo protocolar con Javier Milei

Al pie de la escalerilla del avión, el presidente Javier Milei esperaba al pontífice para recibirlo. Durante este primer encuentro oficial, ambos líderes intercambiaron breves palabras de bienvenida. En ese mismo instante, el Regimiento de Artillería 1 "Brigadier General Tomás de Iriarte" interpretó las estrofas del Himno Nacional argentino, dando un tono solemne al recibimiento institucional antes de que el papa se trasladara hacia la ciudad.

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Gesto viral con niño y carpincho

La imagen más recordada surgió mientras el papa León XIV caminaba saludando a la multitud reunida en las inmediaciones. Un niño se acercó al pontífice y le entregó un obsequio peculiar: un carpincho de peluche. Lejos de mantener la distancia protocolar, León XIV tomó el animal en sus manos y le dedicó una cálida sonrisa de agradecimiento al pequeño. El gesto continuó cuando el papa tomó afectuosamente del brazo al niño para bendecirlo, un momento de ternura que emocionó a los presentes y comenzó a circular rápidamente en las redes sociales.

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Cronograma oficial en la Ciudad de Buenos Aires

Después de este contacto directo con los fieles, el intenso calendario oficial prevé que el papa rinda homenaje al general José de San Martín en la plaza homónima, ubicada en el barrio de Retiro. Posteriormente, se trasladará hacia la Casa Rosada para participar en la ceremonia oficial de bienvenida. En este edificio gubernamental, se agendó un encuentro privado con el presidente Javier Milei para las 17:50 horas.

Actividades y próximos pasos

La primera jornada del pontífice en Argentina concluirá con una visita al Palacio Libertad. Anteriormente, León XIV encabezó una ofrenda en la Plaza San Martín junto al canciller, momento en el que volvió a sonar el Himno Nacional. La presencia del papa en la Casa Rosada marca el punto álgido de las interacciones políticas de su visita, mientras se mantiene el foco en su capacidad para conectar emocionalmente con la población argentina a través de gestos espontáneos y cercanía humana.