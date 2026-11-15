León XIV rezó el Ángelus en Cusco y denunció explotación en el Amazonas

El papa León XIV rezó el Ángelus en Cusco, a 3.400 metros de altura, y denunció la explotación en el Amazonas y el asesinato de líderes indígenas.

El papa León XIV encabezó el rezo del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, en Cusco, durante la etapa más exigente de su gira por Sudamérica. Desde la ciudad andina, el Pontífice denunció la explotación territorial en la región amazónica y el asesinato de líderes indígenas, y reclamó justicia ante la vulneración de los derechos de las comunidades.

Antes de la oración, el Santo Padre recorrió las calles principales de Cusco a bordo del papamóvil, a 3.400 metros de altura, y mantuvo un encuentro con los fieles. La altura representó un desafío médico y logístico, debido a la menor disponibilidad de oxígeno y a su reciente intervención quirúrgica torácica.

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Cirugía reciente y desafío de la altura andina

La intervención médica que condiciona este tramo del viaje se realizó en octubre pasado. Según la información disponible, el papa León XIV fue operado para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, después de que se le detectara un tumor pulmonar en etapa temprana.

La combinación de la recuperación quirúrgica y la altitud de Cusco obligó a planificar con cuidado cada desplazamiento y cada acto público. Por ese motivo, el recorrido en papamóvil y el encuentro con la multitud se convirtieron en una prueba física tanto como en un gesto pastoral.

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Durante la homilía frente a la catedral, el Pontífice reflexionó sobre el compromiso pastoral e instó a los creyentes a asumir un papel activo en favor de la misericordia. Recordó que la responsabilidad que recae sobre los creyentes es enorme, porque cada persona lleva en sus manos una condición frágil, y pidió no tener miedo de entregar la vida ni de desgastarse por Cristo, pues de ese modo los fieles se convierten en signos visibles de la misericordia.

Ante la multitud congregada frente al templo cusqueño, el líder religioso sostuvo que este es el mejor camino para promover las vocaciones.

Denuncia de explotación y violencia contra comunidades amazónicas

El papa León XIV condenó en la región amazónica la explotación territorial, los abusos sexuales y la falta de servicios básicos que sufren las comunidades. Su mensaje se apoyó en su experiencia previa como misionero y obispo, un recorrido que, según sus propias palabras, le permitió conocer de cerca estas realidades.

En su intervención, el Pontífice describió que las voces que surgen desde esos territorios hablan de heridas que no solo no han sanado, sino que se han agravado con el paso del tiempo. Advirtió además que el grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan juntos, y señaló que ese clamor expone las lógicas de mercado y de explotación que afectan a los pueblos originarios.

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Sobre los crímenes contra líderes territoriales, el papa León XIV afirmó que la sangre de esos hermanos clama a Dios y exige justicia a los hombres. Con esa frase, el Pontífice rechazó con firmeza los asesinatos ocurridos en el contexto de la disputa por el territorio.

El Santo Padre también calificó de inaceptable la falta de acceso a la salud y a la educación en zonas alejadas, una situación que atribuyó a las grandes distancias físicas y al abandono del Estado. Sus palabras pusieron el foco en la responsabilidad de las autoridades frente a comunidades que viven aisladas.

Repercusiones para comunidades y próximos pasos del viaje

Las declaraciones del papa León XIV sitúan en el centro del debate público la situación de las comunidades indígenas de la Amazonía peruana, donde la falta de servicios básicos se suma a la presión sobre sus territorios. El mensaje del Pontífice busca que estas denuncias lleguen a la agenda de los creyentes y de quienes toman decisiones.

La gira del papa León XIV continúa en la región amazónica, junto al río Ucayali y el Malecón de Yarinacocha, donde el Pontífice tiene previsto seguir con su agenda pastoral. En ese tramo, el mensaje sobre justicia para los pueblos originarios y sobre el acceso a la salud y la educación seguirá siendo uno de los ejes de su presencia en el país.