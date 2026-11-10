León XIV recibe a miles de jóvenes en la vigilia de Palermo durante su visita a Argentina

En el tercer día de la visita papal a la Argentina, miles de jóvenes se reunieron en Palermo para esperar a León XIV en el Monumento a los Españoles.

En el tercer día de la visita papal a la Argentina, los jóvenes que habían acompañado a Francisco recibieron ahora a León XIV en el barrio porteño de Palermo. Según el relato de la cobertura, miles de personas, y seguramente muchas más, se ubicaron en las inmediaciones del Monumento a los Españoles desde bien temprano por la tarde para esperar el encuentro con el Papa, que llegó entrada la noche tras su visita a Córdoba.

La vigilia se vivió como una fiesta compartida. Los asistentes celebraron el lugar que Robert Prevost dio a la juventud en su agenda y destacaron que el nuevo Papa haya continuado con los estandartes de su antecesor argentino. Cuando llegó, una cantidad incontable de velas lo recibió en el predio.

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Encuentro con jóvenes y testimonios de superación

Durante la ceremonia, Robert Prevost dialogó con algunos jóvenes seleccionados previamente. Uno de ellos fue Cristian, quien lucha cada día por superar una adicción a las drogas. Su camino lo llevó al Hogar de Cristo de Moreno Sur, donde reside actualmente.

Cristian se reservó su historia personal para el encuentro con el Pontífice, pero antes de la ceremonia subrayó la importancia de recibir la vida como viene. Según sus palabras, se trata de recibir a ese chico o esa chica que llega destruido por el consumo, con muchos dolores, cicatrices y oscuridad, sin preguntarle quién es ni qué hizo.

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En el Hogar de Cristo, según explicó Cristian, prefieren contarle a quien se acerca con una adicción lo que ellos mismos tuvieron que atravesar, incluidos los golpes que cada uno recibió, para que esa persona pueda abrirse.

Multitud de fieles y escenario en la avenida del Libertador

El martes, una multitud peregrinó a paso ligero por el Monumento a los Españoles, en el mismo escenario donde se había realizado la misa del día anterior. Los asistentes llevaban banderas argentinas y del Vaticano, y buscaban encontrarse, aunque sea por un instante, con León XIV.

La particularidad de esta jornada estuvo en la edad del grueso de los fieles. Una ola de jóvenes ocupó lo que habitualmente es la avenida del Libertador, identificados con remeras, gorras y pañuelos de distintos grupos religiosos. Las puertas se abrieron a las 12 y el Papa llegó pasadas las 20, pero la espera no afectó el ánimo de los presentes, que compartieron el espacio como si se tratara de una reunión entre amigos.

Algunos eligieron el mate para pasar el rato, otros jugaron a las cartas con truco, chinchón y pirámides de naipes, y los más chicos se agruparon alrededor de una pelota, esquivando a los más grandes. La música y el baile tampoco faltaron. A los artistas de la organización oficial se sumaron canciones espontáneas que contagiaban al resto, como un cántico que decía que la juventud es lo mejor que tiene Cristo.

Universitarios, fe y reclamos por el financiamiento educativo

Entre los asistentes había estudiantes que aprovecharon la espera para repasar. Candela, Ingrid, Isabella y Guadalupe, un grupo de estudiantes de Ingeniería de la UBA, eligieron una de las vallas para estudiar. Según contaron entre risas, tenían un parcial en dos días y fueron a que les bendigan las calculadoras.

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Ingrid, oriunda de Catamarca, relató que su padre atraviesa una delicada situación de salud. Afirmó que estar en el encuentro la descontracturó de un peso que llevaba encima, y dijo que, aunque la presencia del Papa no curará a su padre, siente que le aliviará el alma, aun cuando él no es una persona creyente.

Isabella, por su parte, atribuyó a Ingrid su acercamiento a la religión. Tras varias pérdidas familiares en poco tiempo, explicó que empezó a encontrarse con la fe para no quedar perdida por completo. También contó que, siendo parte de la comunidad LGBT, se sintió más cómoda y abrazada por el catolicismo gracias al mensaje del Pontífice, y recordó una entrevista de Jorge Bergoglio con integrantes de ese colectivo.

Las estudiantes también agradecieron que el Papa destacara el valor de la educación frente al presidente Javier Milei. Isabella planteó que la causa del financiamiento universitario los atraviesa de cerca, y recordó que León XIV es licenciado en Matemática, como sus profesores, a quienes quieren ver con un sueldo digno. Ingrid expresó la esperanza de que el Presidente recapacite tras escuchar al Papa y, si no lo hace, que lo haga la sociedad.

Candelaria Vito, abogada especializada en derechos humanos y docente de la UBA, asistió al encuentro con la juventud del papa Francisco en Río de Janeiro en 2013, cuando tenía 17 años. Recordó que se quedó con ganas de ser voluntaria en aquella oportunidad, y su historia muestra cómo muchos de los jóvenes presentes en Palermo llevan años siguiendo de cerca los encuentros del pontificado.