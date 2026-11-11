León XIV pide a jóvenes en Palermo no arrodillarse ante los ídolos del dinero

El papa León XIV reunió a jóvenes en el Monumento de los Españoles y les pidió liberarse del dinero, las redes sociales y la apariencia.

El papa León XIV encabezó este martes 10 de noviembre de 2026 por la noche una vigilia juvenil con más de 1.300.000 jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, en Buenos Aires. El Sumo Pontífice llegó en papamóvil y fue recibido con aplausos, canciones y muestras de afecto de los fieles.

Durante el encuentro, León XIV agradeció las palabras de bienvenida de Mons. García Cuerva, arzobispo de la ciudad, antes de dirigirse a la multitud. En su discurso, el pontífice pidió a los presentes recuperar la libertad y evitar caer en la esclavitud del dinero, las redes sociales y la apariencia.

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Un horno de Babilonia como símbolo de libertad

León XIV explicó que el Monumento de los Españoles reúne esculturas que representan cuatro grandes regiones de la Argentina: los Andes, el Chaco, la Pampa y el Río de la Plata. Desde ese escenario, el Papa destacó que esas tierras estuvieran representadas por tantos jóvenes.

Para desarrollar su mensaje, el Papa recurrió al libro del Profeta Daniel y a la historia de tres jóvenes llamados Ananías, Azarías y Misael. Según relató, vivían desterrados en Babilonia, donde aprendieron otra lengua, recibieron nuevos nombres y encontraron un lugar en la administración del reino.

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El pontífice contó que el rey Nabucodonosor levantó una inmensa estatua de oro y ordenó que todos se postraran ante ella, bajo amenaza de ser arrojados a un horno encendido. Ante esa exigencia, solo los tres jóvenes permanecieron de pie. Ellos respondieron que Dios podía librarlos del fuego, pero que no adorarían aquella estatua, y León XIV valoró que en esa respuesta hay mucha libertad.

Ídolos modernos según el papa León XIV

El Papa advirtió que hoy también se levantan ídolos que reclaman adoración, entre ellos el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad y la búsqueda desenfrenada del placer. Según sostuvo, esas aspiraciones pueden llevar a mentir, traicionar o humillar a otros en las redes sociales.

León XIV también señaló la envidia, que puede impedir alegrarse por el bien ajeno, y el egoísmo, que puede llevar a tratar a las personas como objetos. Además, denunció que hay quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan esclavizando, como la pornografía y diversas sustancias.

Frente a esas presiones, el pontífice citó a Agustín con la frase 'Hoy estoy de pie' y pidió a los jóvenes permanecer firmes ante los ídolos de su tiempo. También los exhortó a levantarse si alguna vez han caído y a no permitir que nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado.

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Un llamado a seguir el legado de Francisco

En la parte final de su discurso, León XIV recordó las palabras que pronunció el papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa: 'Todos, todos, todos'. El Papa quiso inspirarse en ese mensaje para hablar de lo que significa vivir como discípulos de Jesús.

León XIV propuso tres ideas: todos hacia Cristo, todos con Cristo y todos como Cristo. La vigilia de Palermo reunió así a jóvenes de distintas regiones en una misma noche de oración en el Monumento de los Españoles.