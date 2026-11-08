León XIV: Misa en Uruguay y llegada a Argentina para recibir a Milei

El Papa León XIV concluye su Visita del Papa a la Argentina con una misa en Florida, Uruguay, antes de arribar al Aeroparque de Buenos Aires para ser recibido por el presidente Javier Milei.

León XIV concluyó su etapa en Uruguay con una misa en la ciudad de Florida a las 10.30 horas y por la tarde llegó al país. El Sumo Pontífice encabeza una celebración en la ciudad de Florida a las 10.30 antes de iniciar su viaje hacia Argentina.

Arribará a Argentina a las 16.30 y será recibido en Aeroparque por una comitiva encabezada por Javier Milei. Es el primer Papa que viene al país en casi 40 años, marcando un hito histórico en las relaciones bilaterales y religiosas.

Also read Antes de viajar a Argentina, el papa León XIV recorrió un barrio humilde de Uruguay

Celebración en Catedral de Florida

León XIV bajó del papamóvil e ingresó en la catedral, en donde se arrodilló frente al altar y oró por unos momentos. Con cánticos folklóricos religiosos, una multitud espera ansiosa al Papa en la plaza de Florida y las adyacencias.

Es la aclamación que más se repite entre los fieles, que esperan la llegada de León XIV para su última misa en Uruguay previo a su partida hacia Argentina. El anuncio de la inminente llegada provocó una ovación en la multitud en el primer día con un clima espléndido.

Advertisement

Seguridad y Logística del Traslado

Los fieles se congregan fuera de la Catedral Basílica del departamento de Florida a la espera de León XIV. Foto Reuters / Martin Varela Umpierrez Los fieles aguardan el inicio de la misa matutina que ofrecerá el Papa este domingo, en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida.

A bordo del papamóvil, en medio de un fuerte operativo de seguridad y frente a centenares de fieles, León XIV recorre las calles de Florida en su camino hacia el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales. El Papa ya llegó a Florida, en donde a las 10.30 dará la última misa de su visita a Uruguay en el Santuario.

Detalles del Arribo a Buenos Aires

Tras la celebración, iniciará su viaje hacia Argentina, en donde su llegada está prevista para las 16.30 de esta tarde. La logística incluye un intenso protocolo de bienvenida en el Aeroparque Jorge Newbery, con la presencia del presidente Javier Milei y su equipo oficial.

Se están construyendo una serie de patios para romper el efecto tipo avalancha, agregó el equipo organizador. Habrá 20 megapantallas para seguir la misa y las actividades previas en las inmediaciones del lugar de recepción.

Mensaje de Fe y Gracia Divina

Durante su paso por Juanicó, el Papa bendijo a los fieles y sostuvo que el de este domingo es un momento de devoción, un momento de agradecimiento. Afirmó que la gracia de Dios, el amor de Dios está siempre con nosotros y que Dios nos acompaña en todo momento.

Advertisement

En esa línea, León XIV expresó: Vamos a pedir al Señor que nos ayude a todos a crecer en la fe, a vivir en la fe con valentía. También instó a no tener miedo de decir 'yo soy cristiano, yo soy católico, yo creo en Jesucristo'.

Reconocimiento en Parroquia Santa Teresita

Desde la organización de la visita del Papa pidieron disculpas a los voluntarios por la demora en la asignación de tareas. agradecieron a los voluntarios por su paciencia y pidieron disculpas por la demora en la asignación de tareas.

Durante su visita a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, en la localidad uruguaya de Juanicó, León XIV descubrió una placa en su honor con las palabras Recuerdo de la visita de SS el papa León XIV a nuestra parroquia Santa Teresita del Niño Jesús en su viaje apostólico al Uruguay.

El letrero lleva además la fecha de este domingo, 8 de noviembre de 2026, y el pedido de que su bendición permanezca para siempre. Les agradecemos por su paciencia y les pedimos disculpas por la demora para su consulta más directa, les compartimos algunos enlaces para acceder a la información del voluntario en Sede Buenos Aires.