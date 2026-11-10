León XIV llama a la santidad cotidiana en la misa de Fadea, Córdoba

León XIV llamó a los fieles a la santidad cotidiana en una misa multitudinaria en Fadea, Córdoba, y bendijo al pueblo argentino.

El papa León XIV presidió una misa multitudinaria en el predio de Fadea, en la provincia de Córdoba, Argentina, durante su visita apostólica al país. La celebración, que reunió a miles de personas, fue la segunda misa masiva del Pontífice en esta gira y tuvo como eje el llamado a la santidad. Al finalizar, el Santo Padre bendijo al pueblo argentino.

La celebración se desarrolló en un predio de Fadea que recibió a una multitud dispuesta a acompañar la ceremonia pese a las variaciones climáticas. Según el registro de la jornada, los asistentes soportaron el frío y el calor, y acompañaron la vigilia con bailes, gritos y mucha alegría.

Also read Córdoba se prepara para la histórica misa del papa León XIV en FAdeA

Santidad cotidiana en la misa de Fadea

León XIV llamó a todos los presentes a asumir el llamado a la santidad como una tarea concreta de cada día. En su mensaje, el Papa afirmó que la labor en la tierra consiste en alcanzar la perfecta unión con Dios.

El Pontífice pidió que esa búsqueda se viva en lugares comunes de la vida diaria. Según la crónica, mencionó la escuela, la plaza, la familia, la amistad, el campo, la ciudad, el taller y la oficina como ámbitos donde los fieles pueden responder a esa vocación.

Advertisement

Los santos cordobeses en la homilía del Papa

León XIV recordó el legado de figuras vinculadas a la tierra argentina y, de manera especial, a Córdoba. Entre ellas destacó al Cura Brochero, José Gabriel del Rosario Brochero, a quien describió como un verdadero enamorado del Señor que supo encontrar en la oración la fortaleza de su vida.

El Papa también valoró la espiritualidad ignaciana del Cura Brochero y se refirió a la imagen de la cruz de Traslasierra, que presidió el altar como símbolo para acompañar ese camino de fe. La crónica indica que esa cruz tuvo un lugar central en la celebración.

Además de Brochero, la homilía incluyó otras referencias de la santidad propuesta por el Pontífice. Se mencionaron a Mamá Antula, María Antonia de Paz y Figueroa, Héctor Valdivielso Sáez, Fray Mamerto Esquiú, el cardenal Eduardo Pironio, Nazaria Ignacia, las beatas María del Tránsito Cabanillas, Catalina de María Rodríguez, María Ludovica de Angelis y Crescencia Pérez, junto con los mártires.

Impacto para los fieles y cierre de la visita

La misa dejó como saldo un mensaje de vida cristiana cotidiana para los miles de fieles que participaron. El arzobispo Ángel Rossi agradeció a León XIV los mensajes y gestos de cariño durante toda su estadía en Córdoba.

Advertisement

Al cierre de la histórica celebración, Ángel Rossi le dijo al Papa que 'Córdoba es su casa'. Según la cobertura, miles de fieles regresaron a sus hogares con un amor de Cristo más palpable y renovado, en un gesto que se extendió a todo el país.