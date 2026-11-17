El pontífice reveló detalles de su encuentro con Milei, instando a priorizar el bien común y la redistribución equitativa para fortalecer la clase media y proteger a los más necesitados.

El papa León XIV ofreció un relato detallado sobre su reciente visita a Argentina durante una conferencia de prensa a bordo del avión papal rumbo a Roma el 17 de noviembre de 2026. En esta ocasión, el Sumo Pontífice reveló que realizó un pedido específico al presidente Javier Milei: instar al gobierno a priorizar el bien común y dar mayor protección a los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta revelación surge tras las intensas conversaciones mantidas en el edificio Libertad, donde se abordaron temas cruciales de dignidad humana.

Detalles de la reunión con el presidente Javier Milei

El encuentro entre el Papa y el presidente argentino se centró en el respeto por el ser humano y las graves dificultades que atraviesa la coyuntura socioeconómica del país. León XIV declaró explícitamente que animó a Javier Milei a tomar en mayor consideración la situación de los más necesitados dentro de la sociedad argentina. Las audiencias privadas entre ambas autoridades, que se desarrollaron en un marco de recepción oficial, permitieron analizar en profundidad los desafíos que enfrenta la nación desde el inicio de la gestión gubernamental actual.

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El Pontífice destacó que el diálogo estuvo marcado por una apertura significativa por parte del mandatario nacional para escuchar este mensaje pastoral. León XIV consideró que esta disposición fue un resultado muy positivo, ya que facilitó un entendimiento mutuo sobre el valor fundamental de la vida y la dignidad humana en todas sus etapas. Esta coincidencia en los principios básicos sirvió como base para discutir cómo abordar la crisis desde una perspectiva ética y humana, más allá de las posiciones políticas tradicionales.

Impulso a la clase media y la economía social

En relación con la Doctrina Social de la Iglesia, el pontífice enfatizó que su misión pastoral trasciende los alineamientos partidarios y no es de naturaleza política. Explicó que su objetivo central es difundir los principios de su encíclica "Magnifica Humanitas", buscando trabajar junto a ciudadanos y políticos para reconstruir las condiciones de vida de todo el pueblo. Este enfoque busca evitar que las autoridades fuerzen su mensaje hacia posturas de derecha o izquierda, manteniéndose fiel a la defensa integral de la persona.

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León XIV hizo hincapié especial en el papel decisivo que desempeñan las pequeñas empresas como generadoras clave de empleo. Sostuvo que el respaldo a este sector resulta indispensable para sostener y fortalecer a la clase media, un pilar fundamental en la estructura social. Señaló que, si reciben la ayuda adecuada, estas empresas pueden aumentar su capacidad de crear empleo y fortalecer la posibilidad de movilidad social, especialmente en un mundo donde la tendencia es que menos personas tengan más recursos.

El Sumo Pontífice remarcó que el mensaje subyacente tiene que ver con cómo redistribuir la riqueza de una forma más equitativa. Su objetivo es fortalecer a la clase obrera, a las personas y a los movimientos sociales para que puedan vivir con mayor dignidad. Esta postura se alinea con la búsqueda de una justicia social que permita a los trabajadores y sus familias acceder a condiciones de vida dignas, reduciendo las brechas de desigualdad que afectan a la nación.

Llamado a la reconciliación y estado de salud

El Papa aprovechó la oportunidad para exhortar a los medios de comunicación a colaborar activamente en la superación de la polarización social que caracteriza al país. Formuló un llamado directo a la ciudadanía a construir puentes y buscar la reconciliación, argumentando que hay elementos humanos mucho más grandes y profundos que las divisiones que causan odio. Abogó por desterrar los discursos de confrontación y preservar el diálogo tanto en el plano cotidiano como en el familiar, advirtiendo sobre la violencia del lenguaje.

León XIV concluyó abordando su estado de salud, tras la intervención quirúrgica realizada el 13 de octubre de 2026, mediante la cual le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un tumor maligno. Explicó que decidió comunicar su cuadro médico personalmente por su fe y cultura, y que afrontó la gira sudamericana asumiendo el esfuerzo físico a pesar de no estar recuperado al cien por ciento. Esta transparencia busca inspirar fortaleza y fe en los fieles durante un proceso de recuperación lento pero esperado.