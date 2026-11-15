León XIV enfrenta altura de Cusco tras cirugía pulmonar en gira por Perú

El papa León XIV llega a Cusco tras una cirugía de pulmón, enfrentando la altitud y su agenda intensa antes de partir a Pucallpa y regresar a Lima.

El papa León XIV ha iniciado este domingo una de las jornadas más exigentes de su gira apostólica por Perú, enfrentando desafíos logísticos y de salud simultáneamente. El pontífice despegó a las 06:00 AM hora local desde el aeropuerto de la Base Aérea de Chiclayo, ciudad que representa un vínculo personal profundo al haber sido su diócesis como obispo entre 2015 y 2023. Bajo una precipitación ligera, el avión con destino a Cusco marcó el cierre de esta etapa en la costa norte antes de ascender hacia la sierra andina.

Desafío Médico en la Altitud de Cusco

La visita a Cusco se perfila como el momento crítico de la gira debido a la combinación de la altitud y la reciente intervención quirúrgica del pontífice. En octubre del año anterior, León XIV se sometió a una cirugía torácica para extirpar el lóbulo inferior de su pulmón derecho, tras detectar un tumor en una etapa temprana. Las condiciones respiratorias en Cusco representan un riesgo físico significativo, obligando al equipo médico y logístico a supervisar de cerca su estado durante las actividades al aire libre.

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Agenda Religiosa en Saqsaywaman y la Catedral

Tras aterrizar, la primera actividad institucional se llevó a cabo en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Allí, el sumo pontífice participó en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular peruana. El punto central del día ocurrió al mediodía hora local, cuando León XIV encabezó la oración del Ángelus desde la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, ante una multitud considerablemente numerosa.

Desplazamiento hacia Pucallpa y la Amazonía

La agenda continua por la tarde exigió un segundo viaje aéreo para llegar a la región amazónica. A las 13:05, el pontífice despegó hacia Pucallpa, donde su primera cita fue con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Este encuentro subraya el compromiso institucional con las comunidades indígenas y religiosas de la selva peruana en un contexto de creciente visibilidad internacional.

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Misa Regional y Regreso a la Capital

Las actividades en Pucallpa culminaron con una misa presidida por León XIV a las 16:45 en la Villa Deportiva Regional Ucayali. La jornada concluyó con el retorno a la capital, utilizando el vuelo que salió del aeropuerto internacional de Pucallpa a las 19:05. El pontífice pernoctó en Lima para prepararse para las siguientes etapas de su gira, cerrando así un día de alta intensidad física y simbólica.

Contexto Detallado de los Movimientos

Durante su paso por el Santuario de San Toribio de Mogrovejo el sábado, el pontífice recibió saludos cálidos de un grupo de niños que corrieron para saludarlo, mostrando la conexión emocional con la población local. El cantautor Valentino Merlo describió la experiencia de interpretar música para el papa como una "energía especial", reflejo del ambiente de devoción que acompaña cada parada.

Impacto en la Logística y Salud Pública

La decisión de visitar Cusco poco tiempo después de la cirugía pulmonar ha generado un monitoreo estricto de las condiciones vitales del líder religioso. La altitud de la ciudad andina pone a prueba la capacidad respiratoria restante, requiriendo protocolos de emergencia y oxigenoterapia preventiva disponibles en cada escala. Este enfoque médico determina la velocidad y duración de cada aparición pública, priorizando la seguridad sobre el ritmo habitual de los viajes papales.

Repercusiones y Siguientes Pasos

La gira continúa con la mirada puesta en la integración social y religiosa del Perú profundo. Las visitas a la sierra y la selva representan un balance geográfico que busca conectar con las diversas realidades del país. Los organizadores han confirmado que el equipo de salud trabajará en estrecha colaboración con las autoridades locales para garantizar el traslado seguro y la asistencia médica inmediata si fueran necesarios ajustes en la programación.