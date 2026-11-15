León XIV en Perú: Coronación de la Virgen y Mensaje sobre la Justicia Social

León XIV visita la diócesis de Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba para coronar a la Virgen y pedir redistribución equitativa de la riqueza en una jornada marcada por la emoción popular.

El Pontífice León XIV continuó su visita pastoral al Perú durante el cuarto día de una agenda que se extiende por seis jornadas. Este sábado, el líder católico regresó a la Catedral de Chiclayo, una ciudad que conoció profundamente durante su anterior ministerio como obispo. El motivo central de su presencia fue la ceremonia de coronación de la imagen de la Virgen María Inmaculada Concepción, un acto de profundo significado espiritual para la región.

Ante la imagen sagrada, León XIV pronunció un juramento de entrega total: "A tu corazón inmaculado le confío hoy mi vida y mi ministerio como sucesor de Pedro". Esta declaración vinculó directamente su autoridad actual con la tradición apostólica y su conexión histórica con la diócesis norteña, donde ofició misa repetidamente durante los ocho años que estuvo al frente del obispado local.

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Coronación de la Virgen en Chiclayo

La ceremonia en la Catedral de Chiclayo marcó el cierre simbólico de una etapa de su pasado clerical en la ciudad. Al elegir esta imagen para la coronación, León XIV reforzó el lazo espiritual con la comunidad local que lo reconoció como su obispo durante nearly dos décadas. El acto no solo tuvo valor litúrgico, sino que sirvió como un puente entre su pasado en la diócesis y su rol actual como sumo pontífice de la Iglesia Católica.

La Ruta hacia Santa Cruz de Succhabamba

Tras la ceremonia en la capital de Lambayeque, la comitiva papal emprendió un traslado logístico complejo hacia la sierra andina. El viaje a Santa Cruz de Succhabamba, un pequeño poblado rural, se realizó mediante cuatro helicópteros que partieron del aeropuerto de Chiclayo. El trayecto aéreo duró cuarenta y cinco minutos, una fracción del tiempo que requería el viaje terrestre de cuatro horas que León XIV solía realizar en camioneta durante su época episcopal.

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La altitud de la zona, dos mil metros sobre el nivel del mar, exigió adaptaciones específicas. Uno de los helicópteros de la comitiva fue modificado para funcionar como ambulancia, garantizando la seguridad médica ante las condiciones del terreno montañoso. León XIV fue el último en aterrizar en una explanada de tierra rodeada de cerros vegetados, marcando una diferencia notable con la movilidad sencilla que caracterizó sus visitas anteriores a pie, a caballo o en burros.

Mensaje sobre la Distribución Equitativa

En Santa Cruz de Succhabamba, perteneciente a la provincia de Cajamarca pero bajo la Diócesis de Chiclayo, León XIV abordó temas de justicia social con firmeza. El Pontífice destacó el "desafío de la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos de la tierra". Instó a la sociedad a "abrir los ojos ante tantas situaciones dolorosas que nos rodean", señalando que la tierra, el trabajo honesto y la familia son bienes esenciales que deben protegerse.

El Papa manifestó su gran preocupación por las injusticias que afectan a hombres y mujeres en la región, problemas que considera motivo de alarma tanto para la Iglesia como para la sociedad civil. Hizo un llamado específico a empatizar con el sufrimiento de quienes se ven obligados a abandonar sus tierras natales para buscar condiciones de vida mejores, evidenciando la realidad de la exclusión en zonas rurales de alto perfil.

La Emoción Popular y la Tradición del Señor del Costado

La llegada del Papa a la Plaza de Armas de Santa Cruz de Succhabamba generó una profunda conmoción en la población. Miles de fieles, algunos de los cuales viajaron nueve horas para presenciar el evento, colmaron las calles y las fachadas de las casas con murales que retrataban al Pontífice. Un cartel de bienvenida leía "Bienvenido a casa", reflejando el cariño que la comunidad guarda por Robert Prevost, su nombre secular, quien visitaba el lugar cada 28 de septiembre.

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La devoción local está centrada en el culto al Señor del Costado, patrono del pueblo. Según la tradición datada en 1674, apareció una mula sin dueño cargando un cajón que, al ser abierto un año después, reveló una imagen de Jesús con la herida del costado visible. Desde entonces, esta imagen se celebra con gran fervor. León XIV recorrió la plaza, saludó a autoridades y rezó de rodillas ante una cruz, dejando flores al patrono como gesto de reverencia.

Misa en la Pampa de León y Cierre de Jornada

La jornada culminó con una misa oficiada en la Pampa de la Aviación, un terreno que fue inmediatamente rebautizado como "Pampa de León" por la asistencia. El Pontífice utilizó un pequeño vehículo descubierto, actuando como papamóvil, para recorrer el espacio entre multitudes que lo vitoreaban. En un momento de alta carga emocional, el Papa se detuvo para bendecir a un bebé que le fueron entregado, un gesto que el padre del niño describió como inigualable por la emoción vivida.

Ante la multitud reunida en la explanada, con un cuadro del Señor del Costado al fondo, León XIV pronunció palabras de agradecimiento. "Gracias Santa Cruz por esta acogida", dijo, cerrando un capítulo de su visita que combinó la solemnidad religiosa con la conexión humana directa. La presencia de líderes religiosos, incluyendo varios obispos, reforzó la importancia institucional de este retorno a su antigua diócesis en el contexto de su pontificado global.