El Papa León XIV celebró misa en Paysandú y usó símbolos uruguayos como el puente Artigas y el mate para hablar de fraternidad ante fieles reunidos.

León XIV encabezó este sábado una misa multitudinaria en Paysandú, Uruguay, donde entregó un mensaje centrado en la fraternidad, la fe y la importancia de construir vínculos comunistas. Durante su homilía en el Parque París Londres, el Sumo Pontífice utilizó tres elementos representativos de la región para transmitir su mensaje de encuentro, solidaridad y compromiso cristiano. La celebración estuvo dedicada al beato Jacinto Vera, figura fundamental en la historia de la Iglesia uruguaya, a partir de cuyo legado evangelizador el Papa convocó a los presentes a continuar la misión de la Iglesia.

El puente Artigas y la vocación de unir

El primer símbolo mencionado por el Pontífice fue el puente internacional General Artigas, que conecta la ciudad de Paysandú con la ciudad entrerriana de Colón, en Argentina. A partir de esa construcción, León XIV destacó la importancia de generar espacios de encuentro y comunicación entre las personas, superar las divisiones y construir relaciones basadas en la fraternidad. La consigna principal fue construir puentes, estrechar lazos y unir, transmitiendo la alegría de la fe.

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El Papa reflexionó sobre cómo los puentes sirven para conectar territorios y comunidades, una metáfora poderosa para la vida espiritual. Al citar la obra de ingeniería que une a Uruguay y Argentina, León XIV invitó a los fieles a ser constructores de puentes en sus propias vidas. Esta vocación implica comunicar, estrechar lazos y transmitir la alegría de la fe a aquellos que se encuentran cerca o lejos. La construcción de estos vínculos se presenta como una tarea esencial para la comunidad cristiana y para la sociedad en general.

Palmares y mate como identidad común

Posteriormente, el Sumo Pontífice se refirió a los palmares característicos de la región, tomando sus raíces profundas como representación de la necesidad de fortalecer la fe. León XIV destacó que las palmeras no crecen aisladas, sino que forman parte de un conjunto, una imagen que vinculó con la propia Iglesia y la importancia de vivir la espiritualidad en comunidad. Este elemento natural sirvió para ilustrar la interdependencia y la solidez que emerge cuando los creyentes se mantienen unidos bajo una misma raíz espiritual.

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Finalmente, el Papa eligió al mate como tercer símbolo de su homilía, destacando que se trata de una tradición presente en los hogares, los lugares de trabajo y las reuniones de amigos de Uruguay. León XIV afirmó que el mate es signo de familiaridad, de amistad y de encuentro, enseñando a compartir y a estar juntos. Para el Pontífice, esta bebida es signo de acogida, de integración y de valores comunes, reforzando la idea de que la fe se vive en la cercanía y el compartir cotidiano con los demás.

Legado de Jacinto Vera y futuro misionero

En su discurso, León XIV hizo hincapié en la necesidad de sostener la formación cristiana de niños y jóvenes, acompañar a las familias y fortalecer las acciones solidarias. Recordó el legado del beato Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo, a quien destacó por su compromiso con la evangelización y la atención de los más necesitados. También evocó sus recorridos a caballo por el territorio uruguayo para asistir a enfermos, pese a las distancias y las dificultades del camino, inspirando a los presentes a seguir sus pasos de servicio.

El Papa remarcó que es necesario seguir formando en la fe a los niños y jóvenes, acompañando a las familias, sosteniendo a los ancianos y practicando las obras de caridad. Al finalizar la celebración, encomendó a los uruguayos a la Virgen de los Treinta y Tres y los alentó a continuar con la misión evangelizadora. Esta misa forma parte de su viaje apostólico por América Latina, que incluye distintas actividades en Uruguay, Argentina y Perú, consolidando su presencia pastoral en la región.

Contexto regional y medidas gubernamentales

El viaje de León XIV a América Latina ocurre en un momento de alta relevancia política y social. El Gobierno ha activado la Resolución 383/2026, disponiendo que estos empleados deberán trabajar como día hábil los feriados por el papa León XIV. Esta medida administrativa busca facilitar la logística y la seguridad durante las celebraciones religiosas, afectando directamente a los servidores públicos involucrados en la organización del evento internacional. La coordinación entre el Estado y la Iglesia refleja la importancia de la visita del Sumo Pontífice en el calendario nacional.

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Además de los asuntos locales, el contexto regional muestra otras tensiones significativas. Paraguay enfrenta ventas que bajan un 70% y el Banco Central debe imprimir billetes de urgencia tras la caída de uno de sus bancos principales. Estos eventos económicos contrastan con la atmósfera de esperanza y fraternidad promovida por el Papa en Paysandú. La comparación entre la estabilidad espiritual buscada por León XIV y la inestabilidad económica en países vecinos resalta el desafío de integrar el crecimiento material con el bienestar social y moral de los pueblos.