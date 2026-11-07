León XIV en Luján: Turismo bonaerense espera 3 millones frente a caída del 55 por ciento

La provincia de Buenos Aires se prepara para recibir a 3 millones de peregrinos por la visita del Papa León XIV a Luján, un evento que busca impulsar una actividad hotelera y comercial afectada por una caída del consumo del 55 por ciento.

La provincia de Buenos Aires se encuentra inmersa en la preparación logística más compleja de los últimos años con motivo de la llegada del Papa León XIV a la Basílica de Luján. Esta peregrinación está convocando a una estimación de 3 millones de personas provenientes de todas las provincias argentinas y de diversos países del exterior. El evento representa una oportunidad económica significativa para una región que atraviesa un profundo deterioro en su sector turístico.

Impacto en Turismo Hotelero Regional

El gobierno provincial, liderado por Axel Kicillof, ha reconocido que el acontecimiento generará un impulso transitorio pero necesario para la economía local. Las estadísticas preliminares revelan que la actividad hotelera registra una ocupación del 100 por ciento en un radio de 100 kilómetros a la redonda de la basílica. Esta saturación contrasta con la caída generalizada del consumo doméstico, que ha afectado gravemente a prestadores de servicios en toda la jurisdicción.

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Datos Económicos y Caída del Consumo

Los indicadores negativos del sector son contundentes según datos del Ministerio de Producción bonaerense. Durante el fin de semana largo de octubre, la provincia recibió 209.600 turistas, lo que representa una disminución del 31,6 por ciento en comparación con el mismo período de 2025. Este descenso en la llegada de visitantes se refleja directamente en la actividad comercial y gastronómica de la región.

El movimiento económico total alcanzó los 38.800 millones de pesos durante esas fechas. Esta cifra evidencia una caída superior al 55 por ciento respecto a los valores registrados en 2024. Estos datos demuestran que el turismo doméstico ha sufrido un desmejoramiento consecutivo desde la asunción del actual gobierno nacional y su plan de ajuste económico.

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Posicionamiento de Luján como Destino

Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo provincial, destacó que el evento permite posicionar a Luján como un emblema del turismo religioso a nivel continental. La autoridad señaló que, aunque la concurrencia masiva no puede sustituir el desastre estructural que enfrentan los prestadores de servicios, sí ofrece una oportunidad única para exhibir la capacidad de organización de la provincia.

Martínez explicó que es difícil esperar que los 3 millones de asistentes se alojen en hoteles locales, dado que la capacidad de Luján es de apenas 1.200 camas. La mayoría de los peregrinos viajará por el día o lo hará en contingentes con sus parroquias. Sin embargo, este flujo generará ingresos en servicios complementarios como alimentación y transporte para la red de municipios cercanos.

Operativo Logístico y Seguridad

La preparación para recibir a esta multitud ha requerido una articulación intensa entre todas las áreas gubernamentales de la provincia. El Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Asesores, encargada del vínculo con el Arzobispado, han trabajado durante dos meses en la coordinación del operativo. Esta colaboración incluye a los municipios dentro del radio de 100 kilómetros.

Los gestores turísticos han vinculado directamente con las agencias de viajes para proporcionar información actualizada sobre cortes de rutas, horarios y puntos sanitarios. El objetivo es garantizar una experiencia positiva para los visitantes y asegurar que la infraestructura local pueda absorber la demanda sin colapsar, a pesar de las limitaciones financieras que atraviesa el sector público y privado.